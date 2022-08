Insólito | Funcionario del Inpec fue suspendido por la fuga de Matamba, regresó, y se le voló otro interno

Deimer Sánchez Montejo, alias Fernando o Meme, se voló el pasado 29 de julio. Lo hizo desde el mismo sitió o estructura donde alias Matamba pasaba los días esperando su turno de fuga. A cargo de esa estructura estaba un subcomandante, funcionario del Inpec, que fue suspendido por la cinematográfica fuga del cabecilla del Clan del Golfo. Concidencialmente, regresó, y se voló otro internó, alias Meme.

La fuga de alias Fernando o Meme, no fue tan escandalosa, quizá porque minimizaron la peligrosidad de este delincuente, aunque es claro que era un detenido de primer nivel; porque no se disfrazó de guardián, o no hubo videos de seguridad, ni capturas. Su escape fue silencioso, salió de su celda, llegó a la reja, la cortó y huyó, así de simple.

SEMANA logró establecer que en la fuga de esta persona, condenada por homicidio, capturada por una masacre, hubo un complejo plan que estaba en sala de espera y que se completó en la madrugada del 28 de julio. Fuentes del Inpec aseguraron que Deimer Sánchez tenía una celda asignada, pero la noche antes de su fuga fue trasladado a una que claramente facilitó su escape.

Por la fuga de este peligroso delincuente la Fiscalía abrió una investigación que podría alimentarse con las evidencias, ahora en poder de SEMANA. Las pruebas indican que el cambio de celda no fue un hecho casual, hizo parte de un plan diseñado con el único objetivo de facilitar la fuga. “El interno estaba asignado a la celda 30, y anoche durmió en otra celda, que colinda con la reja o las ventanas que se ven externamente”, dijo la fuente.

El asunto, que desde el mismo Inpec piden investigar, es la responsabilidad que tendría, para esa fecha, el subcomandante de la estructura tres de La Picota, cuyo nombre SEMANA mantiene bajo reserva para no afectar los procesos y que sería el mismo funcionario suspendido por la fuga de Matamba.

Las fuentes aseguraron que ese funcionario, subcomandante de la estructura tres de La Picota, resultó involucrado en la fuga de Matamba y la Procuraduría ordenó la suspensión. Semanas después, el ministerio público levantó esa suspensión y regresó a su cargo, al puesto del que fue apartado y que ahora es la escena de los hechos en una nueva fuga.

“Puso en esos servicios auxiliares bachilleres… cuando la orden es que en las torres de seguridad no pueden estar auxiliares. Osea cambio guardianes por auxiliares. La misma historia de la fuga de Matamba”, señalaron las fuentes a SEMANA.

¿Quién es el fugado?

La fuga Deimer Sánchez Montejo alias Fernando o Meme, se convirtió en un hecho más, de presunta corrupción en el Inpec, pero la Fiscalía advirtió la peligrosidad de este delincuente que tuvo la suerte de cambiar de celda una noche antes y tener las herramientas para romper un pedazo de reja en el penal más seguro del país.

“Las órdenes de captura por concierto para delinquir con fines de terrorismo, homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de uso privativo de las fuerzas militares y utilización ilegal de uniformes e insignias de uso privativo de las fuerzas militares, emitidas por el Juzgado 14 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Cali, se hicieron efectivas en la capital de Risaralda hasta donde se desplazaron los uniformados”, señaló la Policía una vez fue capturado alias Meme en mayo de 2019.

Alias Fernando o Meme está involucrado en la masacre perpetrada en el municipio de El Tarra, en Norte de Santander, donde 10 personas fueron brutalmente asesinadas el 30 de julio de 2018. Entre las víctimas estaban excombatientes de las Farc y líderes sociales. El objetivo ahora es recapturarlo, pero también identificar quién lo ayudó a escapar.