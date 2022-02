¡Insólito! Mujer fue a un hospital por un cólico y terminó dando a luz

Este sería el tercer hijo de la antioqueña, sin embargo, no se sentía preparada para este nuevo bebé.

Una historia de ‘no creer’ se dio a conocer en el país, luego que una mujer de Bello, Antioquia, contara la extraña forma en como se dio cuenta de que estaba embaraza y, seguidamente del nacimiento de su bebé. Todo habría iniciado cuando Yenifer Londoño, una auxiliar de gerontología, de 29 años, al padecer de un fuerte dolor abdominal, decidió ir para una revisión médica.

Para su sorpresa, luego de que se le realizaran los estudios médicos correspondientes, los profesionales de la salud, al igual que Londoño, no podían creer que la causa del fuerte dolor en el estómago fuera un embarazo y el inicio del trabajo de parto. Según relata a Noticias Caracol, no tenía la más mínima idea de que estuviera esperando al bebé, por lo que tampoco se habría realizado controles prenatales ni había guardado las recomendaciones necesarias para ese estado.

“Me dijeron que iba en trabajo de parto, de una reventé fuente y fue dizque un parto expulsivo. Me pusieron el bebé porque yo estaba en shock”, fueron las palabras de Londoño para el medio mencionado, relatando la rápida forma en la que habría pasado tanto el parto, como la noticia que recibió y su conversión en madre, recalcando que mientras los médicos actuaban, ella se encontrada totalmente sorprendida.

Es de resaltar que, este no es el primer hijo de Londoño, ya que junto con su esposo estan criando a dos menores, uno de 13 años y el más pequeño de cinco años, sin embargo, recalcó que no estaban esperando tener un tercer hijo, por lo que no se sentían preparados, y tras la llegada de de esta nuevo bebé, cuentan con poco presupuesto para comprar los implementos necesarios para ek recién nacido.

“Es una bendición, lo amo igual que mis otros hijos, pero es algo que me tiene todavía con incertidumbre porque no estábamos preparados ni con ropa ni con pañales, ni con las cosas del bebé”, agregó Londoño, asegurando que fue la abuela del bebé la que con sus ahorros, logró comprar algunos de los elementos, como ropa, para poder vestirlo.

Entre tanto, la mujer aseguró que durante la gestación del bebé no tuvo ningún tipo de cambio, ni en su cuerpo, ni en su salud, que le permitiera sospechar sobre su estado, es más, se resaltó que durante este tiempo siempre mantuvo su periodo menstrual, no sufrió de vómitos, no le habría crecido el estómago, ni tampoco habría presentado los representativos antojos.

“Es un cambio en nuestras vidas de la noche a la mañana, es una bendición, me siento como mamá primeriza, estoy muy contenta, de verdad que puedo decir que él es un angelito caído del cielo”, expresó Londoño para el medio 30 Minutos, agregando que nombraron al bebé como Tomás y que este pesó unos 2.620 gramos, además de que fue prematuro, aunque no se detalló cuantos meses pasó este en el vientre de su madre. A pesar de haber nacido antes de tiempo, este gozaría de buena salud.

Con respecto a la respuesta médica sobre la rareza del caso, el ginecólogo endocrinólogo, David Giraldo Cardona, agregó para el medio citado que, “esto si es posible, hay ciertas características de las pacientes como serían la diabetes, pacientes con obesidad mórbida, pacientes hipotiroideas con masa muscular y masa corporal muy altas y en las cuales es posible que no se sienta el embarazo hasta que este lleve adelantado muchas semanas”, agregando que todos los embarazos son diferentes para cada mujer.