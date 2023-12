Insólito: se fue de rumba, dejó las llaves de su camioneta al valet parking y nunca más la volvió a ver ¿Quién responde?

Andrés Cáceres salió de rumba y lo dejaron andando a pie. Este es el resumen de lo que le pasó a este empresario bogotano a quien lo invitaron a una reunión con sus amigos, al llegar al sitio dejó las llaves de su camioneta que cuesta cerca de 300 millones con el servicio de valet parking y fue la última vez que la vio. Esto fue el pasado 2 de diciembre, más de dos semanas después no ha tenido respuestas claras.

El asunto, tan preocupante como insólito, se dio el reconocido sitio de rumba para “cuarentones”, Full 80′s, ubicado en la exclusiva zona de la avenida 19 con calle 118, en Bogotá. Andrés Cáceres llegó y solicitó el servicio a eso de las 9 y 30 de la noche, dejó las llaves de su camioneta Toyota Prado TXL, blanca perla, modelo 2019.

La camioneta hurtada era una Toyota Prado TXL, blanca perla, modelo 2019. | Foto: Suministrada.

La responsable de su carro era una mujer de la empresa de servicios logísticos, en este caso valet parking, Open Drive, quien le dijo que les avisara 15 minutos antes de retirarse para que les llevaran la camioneta, que finalmente se quedaron esperando.

Luego de la noche de rumba entre amigos y familiares, Cáceres y su esposa fueron a reclamar su carro y empezó el problema, las dudas y la falta de respuestas.

Este es el tiquete de entrega de la camioneta a Open Drive. | Foto: Suministrada.

“Antes de las 12 pedimos el carro, esperamos y esperamos y las 12 y 30 salí. Ya molesto y pregunté ¿qué pasa con el carro? decían que no tardaba, a los 45 minutos, la señora a la que le di las llaves del carro llama por altavoz peguntando y contesta el supervisor, John Orlando Pulido, le dice por el mismo altavoz de que la camioneta no aparece”, dijo Cáceres a SEMANA.

El relato también está claro en la denuncia tomada por las autoridades policiales ese día en la que se advierte que “observe a unos policías y les comente la situación, después de verificar el parqueadero de la 116 nos fuimos con los policías a la caseta donde estaba la señora a quien le había entregado las llaves de mi camioneta; me dijo que no sabía en dónde estaba aún, entonces los policías le exigieron llamar al supervisor para que diera una razón, llego el señor Jhon Orlando Pulido Coronado quien me dice que estaban buscando la camioneta porque no la encontraban”.

Pasaron las horas y lo único claro era que el vehículo no aparecía, hicieron ir a las siete personas que la empresa Open Drive tenía asignados para prestar el servicio de logística, cada uno deba sus explicaciones pero no pasaba nada. Aunque en las cámaras sí quedó registrado el robo, así se lee en la denuncia.

El documento, cuyo número de noticia criminal es 1100161015232023 relata cómo gracias a la presencia de hombres de la Dijín que asumieron la investigación se ve el momento exacto en el que es robada la camioneta, la sacaron, según la denuncia, como “Pedro por su casa” del parqueadero donde Open Drive la dejó.

“A eso de las 00:20 horas se ve que ingresa un vehículo al parqueadero y el señor quien maneja la talanquera del lugar, Johan Santiago Molano, sube las dos al mismo tiempo aun sin que haya habido un vehículo que fuera a salir de parqueadero y la sigue manteniendo arriba, la mujer Dayana Melissa Gómez saca el vehículo placa RHV442 del lugar donde este estaba y se detiene metros más adelante; allí se le acerca el señor Johan Santiago Molano, cruzan palabras y es en ese momento que sale mi vehículo del parqueadero siendo las 00:22 horas”, el robo se consumó en las narices de las personas uniformadas con chalecos de Open Drive.

La denuncia de Cáceres es más compleja y forma parte del tire y afloje que ahora tiene con Open Drive, sobre quienes asegura no ha tenido sino largas e incumplimientos de citas. Él asegura que la representante legal de la empresa, Jessica Tatiana Cancelado, “me pidió modificar unos “asuntos” de la denuncia con la responsabilidad del parqueadero, me dijo que al otro día me mandaba una camioneta, pero que modificara la denuncia. Yo le dije que no iba a poner nada más y nada menos de lo que ocurrió”.

Desde entonces las respuestas, señala Cáceres, han sido nulas. “Quedaron de llamarme el lunes y nunca lo hicieron. Luego me pidieron unos documentos, yo empecé los trámites por mi parte per me incumplen las citas y cancelan a última hora”, contó en su denuncia a SEMANA.

La respuesta de Open Drive

Ante la denuncia este medio se comunicó con la empresa de valet parking Open Drive, lo últimos en tener en su poder la camioneta Toyota Prado TXL, blanca perla, modelo 2019.

Respondió la señora Jessica Tatiana Cancelado, representante legal de Open Drive, quien reconoció el inexplicable hecho y manifestó que ellos también son víctimas “esto tiene que ver con la inseguridad del país, de Colombia, de Bogotá, ninguna persona sale a trabajar pensando en que voy a dejar que me roben un carro”.

Sobre el incumplimiento de las citas que han establecido con Andrés Cáceres para avanzar en una solución del caso, explicó que “sí le han incumplido, yo le puse una cita pero que le expliqué que por fuerza mayor no podíamos llegar, pero cuando fui a reprogramarla me dijo que salía del país”. En efecto, la fecha que plantearon Cáceres no iba a estar en Colombia.

SEMANA preguntó con claridad si van a responder por la camioneta que se perdió cuando ellos eran responsables del vehículo y la respuesta fue: “Open Drive va a hacer todo el proceso pertinente para darle respuesta. Tenemos que esperar el proceso de las aseguradoras. Tenemos que esperar la respuesta de la seguradora”.

La solución depende de las pólizas, a cada pregunta que se le hacía a la representante Cancelado la respuesta era “se le va a dar una respuesta por medio de la aseguradora”.

La versión de Full 80´s

Resulta inexplicable que una camioneta desaparezca de la noche a la mañana, en una zona exclusiva y en medio del servicio que presta un establecimiento tan reconocido como Full 80´s, por eso semana se comunicó también con el representante del reconocido bar.

Se trata de Darwin Ramírez quien habló con SEMANA y manifestó su preocupación. Dijo que ha estado pendiente del caso, de llamar y “empujar” para que se dé una solución rápida al punto que incluso ofreció su vehículo como solución temporal, mientras se resuelve el problema de fondo, “este es un tema de corresponsabilidad y sensibilidad ante el cliente, es muy triste que suceda”, afirmó.