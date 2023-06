Invima le cae a negocio de Sascha Fitness y advierte que sus productos son ilegales

La entidad aseguró que esta no es la primera vez que lanza una alerta sobre este tipo de productos.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) lanzó esta semana una alerta sanitaria sobre la distribución de los suplementos dietarios que promociona en Colombia la marca de Sascha Fitness, reconocida creadora de contenidos.

Mediante un comunicado de prensa, la entidad aseguró que los productos que comercializa el negocio de la influenciadora no tienen el respectivo registro. Asimismo, señaló que su distribución actualmente es ilegal.

Sascha Fitness es una reconocida creadora de contenidos - Foto: Instagram: Sascha Fitness

“El Invima advierte a la ciudadanía sobre la comercialización fraudulenta de los productos bajo la marca BCAA - SASCHA FITNESS COLOMBIA, promocionados como suplementos dietarios, los cuales no cuentan con un registro sanitario emitido por la autoridad competente, por lo que su comercialización en Colombia es ilegal”, indicó inicialmente.

El Instituto, de igual manera, aprovechó el momento para puntualizar en el documento que esta no es la primera vez que lanza una advertencia sanitaria con respecto a este tipo de productos.

“En varias oportunidades, el instituto ha alertado sobre los riesgos que representan para la salud este tipo de productos, los cuales hacen alusión a propiedades no autorizadas que dan lugar a expectativas falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad de dichos productos”, agregó.

La influenciadora es bastante famosa en América Latina - Foto: Instagram: Sascha Fitness

El Invima recomienda no vender este producto - Foto: Instagram: Sascha Fitness

Estos productos no tienen registro sanitario - Foto: Invima

Luego, precisó: “No compre medicamentos o suplementos dietarios sin registro sanitario vigente, ya que estos productos pueden contener ingredientes que ponen en riesgo su salud. Tenga en cuenta que muchos de estos productos fraudulentos se comercializan en sitios de internet, redes sociales y cadenas de WhatsApp”.

La entidad recalcó finalmente en el comunicado que las respectivas secretarías de salud deben realizar los procesos correspondientes para controlar la no comercialización de estos suplementos.

“Deben realizar las actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos de su competencia donde potencialmente se pueda comercializar este producto. Además, tienen que tomar las medidas a que haya lugar y gestionar su destrucción”, concluyó.

¡Atención! 🚨#AlertaSanitaria sobre SUPLEMENTOS DIETARIOS BAJO LA MARCA BCAA, SASCHA FITNESS COLOMBIA. El Invima advierte a la ciudadanía sobre la comercialización fraudulenta de estos productos, los cuales no cuentan con un registro sanitario.

⬇️https://t.co/KjaSU53v7j pic.twitter.com/ZZPjroT8HZ — Invima (@invimacolombia) June 2, 2023

El Invima advirtió que los productos de Sascha Fitness son ilegales en Colombia - Foto: Instagram: Sascha Fitness

Otra alerta del Invima

Cabe recordar que hace unas semanas el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) también emitió una alerta sanitaria para advertir sobre un producto que se está comercializando en Colombia, pese a que no cuenta con un registro vigente.

Se trata de Cartilag Vivemax, un suplemento alimenticio que se promociona como “aleta de tiburón” y se vende como buena fuente de vitaminas y nutrientes, proteínas, mucopolisacáridos, calcio, fósforo, glucosamina y zinc, entre otros nutrientes.

La entidad explicó que hizo una revisión en su base de datos interna y encontró que este producto no tiene ningún registro sanitario válido. Si bien el código que aparece es auténtico, el Invima sostuvo que este no se encuentra vigente, por lo cual la empresa que lo produce y sus respectivas distribuidoras no tienen el permiso de venderlo. La autorización sanitaria se venció hace año y medio, exactamente el primero de octubre de 2021.

“Por lo anterior, su comercialización en el territorio nacional es ilegal (ver imagen). Se aclara que este producto, al no contar con registro sanitario a la fecha, no ha sido evaluado en aspectos de calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo para la salud de los consumidores”, sentenció.