Jalón de orejas del procurador al presidente Petro y a todos los funcionarios para que no participen en política

El procurador Gregorio Eljach le jaló las orejas al presidente Gustavo Petro y a todos los funcionarios públicos, para que se abstengan de participar en política, de cara a las elecciones al Congreso y a la Presidencia de la República que se avecinan en 2026.

Eljach aseguró que “con ocasión del proceso electoral en curso, advierte: Colombia en diversas épocas de su historia ha sufrido las consecuencias de la violencia desatada por las tensiones sociales, económicas, políticas e ideológicas. Mi llamado es a no repetir esa historia dolorosa”.

El llamado del Procurador General se dio días después de que la misma entidad que lidera, abriera una investigación disciplinaria contra un funcionario del ministerio de Minas, gabinete en cabeza de Edwin Palma, que estaría apoyando públicamente a través de sus redes sociales la precandidatura presidencial del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

“Mi propuesta es paz electoral. Hago un llamado categórico a todos los servidores públicos, desde el señor presidente de la República, Gustavo Petro Ruego, y todo su gabinete hasta el más humilde de los funcionarios, para que en cada rincón del territorio colombiano acatemos la ley y la Constitución”, fue el insistente mensaje del procurador General de la Nación.

Alfredo Saade es otro de los altos funcionarios que la Procuraduría también ha tenido en la mira por presunta participación indebida en política, después de las frecuentes publicaciones y pronunciamientos que hizo alrededor de la idea de reelegir a su entonces jefe, el presidente Gustavo Petro.

Por eso, Gregorio Eljach recordó que “los servidores públicos deben abstenerse de participar indebidamente en política y deben facilitar que el proceso electoral fluya en completa calma. El Presidente de la República y los miembros de su gabinete, tienen el derecho a defender su gestión, su programa su pensamiento político, siempre y cuando se haga en el marco de la ley y la Constitución”.

La Misión de Observación Electoral (MOE) también le ha recordado a los funcionarios públicos de todos los rangos, que tienen prohibido participar en actividades de agrupaciones o controversias políticas, utilizar su empleo para apoyar una campaña o intervenir en esos temas utilizando su poder para favorecer electoralmente.

Eljach insistió al “señor presidente, señores ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, gobernadores, alcaldes y funcionarios públicos en general, les reitero que la Procuraduría General de la Nación está vigilante desde su misión preventiva y la disciplinaria”.