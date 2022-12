Juan Diego Alvira develó la temeraria práctica en el ‘Villetodromo’: motociclistas arriesgan la vida de manera absurda y causan múltiples accidentes

El pasado domingo 4 de diciembre se viralizó por medio de redes sociales un video en el que quedó registrado el momento exacto de un accidente que ocurrió en la vía Bogotá - Villeta. En esta oportunidad, la situación se debió a las altas velocidades con las que un grupo de motociclistas circulaba por esta vía, zigzagueando entre los vehículos.

El accidente sucedió cuando uno de los motociclistas intentó rebasar por la derecha una acción prohibida, a un camión de color blanco. Allí se chocó con un ciclista que estaba en el costado de la vía y a su vez alcanzó a una de las motos que se desplazan a altas velocidades por esa vía.

Para comprender esta práctica irresponsable que hacen algunos motociclistas en las principales vías de Colombia, especialmente en la vía Bogotá- Villeta, César Pinzón, presidente de la Veeduría de Movilidad dialogó con Juan Diego Alvira, periodista de SEMANA, y le explicó cómo funciona esta famosa práctica conocida como ‘candeleo’, que hoy en día ha dejado centenares de víctimas en las carreteras del país.

“A esta vía se le conoce como el ‘Villetodromo’, porque allí se realizan unas prácticas a las que les vamos a conocer como ‘candeleo’; es como una competencia que hay entre unos motociclistas y otros, donde se registran ciertos tiempos y en muchos casos ni siquiera hay apuestas, simplemente es como la emoción del motociclista al utilizar irresponsable una vía y su vehículo”, señaló Pinzón.

Asimismo, el veedor de la movilidad aseguró que sobre esta vía en particular se han tomado algunas medidas para reducir accidentes como el que se presentó el pasado domingo; sin embargo, indicó que la pintura utilizada no es la adecuada.

“Sobre esta vía en particular se han tomado algunas medidas y dentro de ellas no sabemos por qué, pero se han instalado reductores de velocidad en las curvas y la pintura que se está utilizando no es la más adecuada”, dijo el veedor.

Así conducen muchos motociclistas hoy en Colombia. Unos bárbaros



pic.twitter.com/Se1pCqdBgk — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) December 5, 2022

Por otra parte, Pinzón puso sobre la mesa la situación que se está presentando con respecto a la presencia de la Policía en las principales vías del país e indicó que el problema de esto es que no toda la Policía está departamentalizada.

“Con respecto a la presencia de la policía, tenemos que verificar que no toda la policía está departamentalizada, es decir que no toda hace parte del conglomerado que administra la gobernación. Existe una secretaria de transporte de Cundinamarca, pero no todos los municipios están encajados allí. El principal municipio va a ser Villeta y allí van a depender los otros, la gran vía, va a depender Tocaima, las otras unidades administrativas más pequeñas dependen solamente del municipio y esto básicamente es un error porque los recursos, cuando se hablan de multas, deberían ir para el ente territorial donde ocurrió la infracción” concluyó Pinzón.

Cabe mencionar que los accidentes de tránsito en el país son uno de los temas más denunciados que los Informes Policiales de Accidentes de Tránsito (Ipat) dan a conocer. Respecto a las motocicletas, la Agencia Nacional de Seguridad Vial señala que hasta octubre de 2022, casi el 60 % de los accidentes en Colombia se dieron en este medio de transporte.

Motociclista murió tras impactante choque contra un camión en Girón, Santander

A este grave accidente se le suma uno que se registró en la vía Girón, Santander, el pasado 29 de noviembre. Allí, un hombre de 35 años perdió la vida tras estrellarse contra un camión, cuando transitaba por el sector rural del municipio de Girón.

La víctima, que fue identificada como Víctor Manuel Esparragoza Ramos, conducía una motocicleta por la vía que comunica el casco urbano con la vereda Laguneta. Las primeras versiones indican que, al parecer, una imprudencia vial habría llevado al motociclista a chocar contra el furgón.

Aparentemente, una invasión de carril sería la causa de este aparatoso accidente, toda vez que Víctor Manuel transitaba en sentido contrario al camión, de placa XMC-545. El brutal impacto hizo que Esparragoza Ramos cayera violentamente sobre el asfalto, quedando gravemente herido; mientras que la motocicleta que conducía quedó tirada cerca de las llantas trasera.

Por su parte, el conductor del camión habría resultado ileso. Minutos después, Víctor Manuel fue auxiliado y trasladado hasta la clínica Foscal, en Floridablanca, donde permaneció durante varias horas luchando por su vida.

Debido al delicado estado de salud, familiares y amigos de Víctor Manuel recurrieron a las redes sociales para solicitar donantes de sangre. Sin embargo, pese a las oraciones de la familia y el esfuerzo de los médicos, Víctor Manuel Esparragoza Ramos falleció.