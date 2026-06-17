Judicializan a presunta integrante de las disidencias de las Farc por el asesinato de líder indígena en el Amazonas

Una mujer señalada de integrar el frente Jonier Arenas de las disidencias de las Farc fue judicializada por su presunta participación en el asesinato del líder indígena Custodio Yucuna Taminuca, ocurrido el 6 de junio de 2023 en el corregimiento de La Pedrera, Amazonas.

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Según la Fiscalía General de la Nación, la procesada deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

De acuerdo con el ente acusador, Saray Vilches Noriega, conocida con el alias de Sofía, sería integrante de esa estructura armada ilegal y tendría funciones relacionadas con la verificación y ejecución de órdenes impartidas por los cabecillas del grupo.

La investigación estableció que varios hombres armados llegaron hasta la vivienda de Yucuna Taminuca con el argumento de requerir los servicios de un médico tradicional para atender a una persona herida.

Sin embargo, luego lo trasladaron a un campamento y allí le causaron la muerte en medio de acusaciones de, supuestamente, colaborar con las autoridades.

La Fiscalía aseguró además que, tras el crimen, alias Sofía habría escrito mensajes ofensivos en la camiseta que portaba la víctima, como una forma de intimidación contra la comunidad indígena de la zona.

La captura se realizó en Puerto Santander, Amazonas. Durante el procedimiento también fue detenida otra mujer identificada como Elcy Magnolia Vilches Noriega, alias La Suegra, quien tenía una orden judicial vigente por, presuntamente, brindar apoyo logístico a integrantes de la organización ilegal.

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Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación imputó a Saray Vilches Noriega los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Ninguna de las procesadas aceptó los cargos.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la situación de riesgo que enfrentan los líderes sociales en el país. Según registros de Indepaz, durante 2026 se ha reportado el asesinato de más de 50 líderes sociales, mientras que en mayo la organización advirtió que solo desde abril se habían documentado 22 homicidios, a un ritmo de un crimen cada 48 horas.

Custodio Yucuna Taminuca figuró en los registros de Indepaz como uno de los líderes indígenas asesinados en Colombia durante 2023.