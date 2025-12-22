Jueces y magistrados se le plantan al presidente Gustavo Petro y rechazan críticas por detención de ministros señalados en el saqueo a la UNGRD

La seguidilla de mensajes del presidente Gustavo Petro contra la decisión que tomó el Tribunal Superior de Bogotá de mandar a detención intramural a dos de los principales implicados en el escándalo por el saqueo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) colmó la paciencia de jueces y magistrados, que le reclaman al mandatario respeto por la independencia judicial.

La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia) envió un duro comunicado en el que le piden al presidente Petro, como máxima autoridad del país, respetar y acatar los fallos de la justicia, más aún cuando se trata de la vinculación de los más altos funcionarios de su Gobierno en el saqueo de la UNGRD.

Cárcel para los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. “La empresa criminal” que saqueó la UNGRD golpea a la cúpula del Gobierno Petro

El pasado jueves, la magistrada Aura Alexandra Rosero tomó la decisión de dictar medida de aseguramiento intramural (cárcel) contra los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda; y Luis Fernando Velasco, de Interior, por haber sido, según la Fiscalía, los encargados de dar las órdenes que desataron la corrupción en la UNGRD, entidad en la que se asignaban contratos a congresistas para comprar sus votos y apoyo a las reformas y créditos de la nación ante la banca internacional.

Exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Foto: Suministrada a Semana

La decisión fue adoptada por la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá al advertir que Bonilla y Velasco constituían un riesgo para la investigación y podrían intentar evadir la justicia, como ya lo hizo el otro alto funcionario salpicado en el saqueo: el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, hoy prófugo en Nicaragua.

Primeras imágenes de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco en la cárcel

Ante las críticas reiteradas del presidente Petro, quien salió en defensa de los funcionarios presuntamente corruptos, Corjusticia afirmó que “rechaza las declaraciones realizadas, a través de diferentes medios, por Gustavo Petro, Presidente de la República, donde critica y descalifica la decisión adoptada por la Magistrada Aura Alexandra Rosero, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, consistente en imponer medida de aseguramiento de detención preventiva contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)”.

Para Corjusticia, el asunto es grave, por eso advirtió que “resulta lamentable que un alto funcionario del Gobierno, cuya investidura le impone el deber de observar un comportamiento personal y social ejemplarizante, así como respetar el principio de separación de los poderes públicos, descalifique públicamente las decisiones judiciales cuando no respondan a sus intereses políticos”.

NAC- BONILLA VELASCO Foto: SEMANA

Incluso instaron al presidente Petro a salir de su cuenta en X y a dar el debate desde los canales institucionales: “Resulta oportuno recordarle al Gobierno Nacional y a toda la comunidad que en un sistema democrático es válido, e inclusive necesario, que las decisiones judiciales sean criticadas o confutadas, lo que se debe realizar únicamente a través de los mecanismos judiciales previstos por el legislador para tal fin, por lo que, respetuosamente, lo instamos a no incurrir en ese tipo de actos que conllevan un inadecuado mensaje institucional”.

Y es que la andanada del presidente Petro contra la decisión se dio en cerca de 10 mensajes en X, en los que incluso planteó que los exministros eran víctimas, pese a que las pruebas, según la Fiscalía, serían claras frente a las órdenes que habrían impartido Bonilla y Velasco para comprar la conciencia de congresistas.