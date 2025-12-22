Nación

Jueces y magistrados se le plantan al presidente Gustavo Petro y rechazan críticas por detención de ministros señalados en el saqueo a la UNGRD

La reacción se da luego que la magistrada Aura Alexandra Rosero, decidiera que los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco debía ser enviados a la cárcel, por implicación en el escándalo de corrupción.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
22 de diciembre de 2025, 3:45 p. m.
De izquierda a derecha: Ricardo Bonilla, Gustavo Petro y Luis Fernando Velasco.
De izquierda a derecha: Ricardo Bonilla, Gustavo Petro y Luis Fernando Velasco. Foto: Colprensa

La seguidilla de mensajes del presidente Gustavo Petro contra la decisión que tomó el Tribunal Superior de Bogotá de mandar a detención intramural a dos de los principales implicados en el escándalo por el saqueo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) colmó la paciencia de jueces y magistrados, que le reclaman al mandatario respeto por la independencia judicial.

Com. 21.12. Rechazo Declaraciones Presidente Frente a La Medida de Aseguramiento Impuesta Contra Los Ministros by Felipe Andrés Morales Mogollón

La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia) envió un duro comunicado en el que le piden al presidente Petro, como máxima autoridad del país, respetar y acatar los fallos de la justicia, más aún cuando se trata de la vinculación de los más altos funcionarios de su Gobierno en el saqueo de la UNGRD.

Cárcel para los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. “La empresa criminal” que saqueó la UNGRD golpea a la cúpula del Gobierno Petro

El pasado jueves, la magistrada Aura Alexandra Rosero tomó la decisión de dictar medida de aseguramiento intramural (cárcel) contra los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda; y Luis Fernando Velasco, de Interior, por haber sido, según la Fiscalía, los encargados de dar las órdenes que desataron la corrupción en la UNGRD, entidad en la que se asignaban contratos a congresistas para comprar sus votos y apoyo a las reformas y créditos de la nación ante la banca internacional.

Exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.
Exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Foto: Suministrada a Semana

La decisión fue adoptada por la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá al advertir que Bonilla y Velasco constituían un riesgo para la investigación y podrían intentar evadir la justicia, como ya lo hizo el otro alto funcionario salpicado en el saqueo: el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, hoy prófugo en Nicaragua.

Cali

Policía y Alcaldía garantizan seguridad durante la Feria de Cali: más de 1.200 uniformados estarán desplegados en los eventos

Nación

Minjusticia espera que Zulma Guzmán sea extraditada antes de que acabe el año, por caso de envenenamiento con talio

Nación

Así operará la aspersión con drones de glifosato en zonas donde campesinos son obligados a sembrar coca

Nación

Multimillonaria extinción de dominio contra Emilio Tapia y Karen Abudinem por el escándalo de Centros Poblados

Nación

Identifican a esposos que murieron en trágico accidente en Buenaventura: su hijo se bajó del carro segundos antes y se salvó

Nación

Máxima alerta en las Fuerzas Militares: ELN tendría una base de datos de varias unidades del país

Medellín

Tras accidente de bus en Antioquia, en el que murieron 17 personas, estudiante salió a aclarar incómoda situación: “Les pido, por favor”

Política

Presidente Gustavo Petro sale en defensa de sus exministros: “Solo quieren la foto de gente presa para ver si ganan las elecciones”

Nación

Primeras imágenes de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco en la cárcel

Nación

Petro se sigue lamentando por decisión de la justicia contra Bonilla y Velasco: “Quitándoles sus días de Navidad con la familia”

Primeras imágenes de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco en la cárcel

Ante las críticas reiteradas del presidente Petro, quien salió en defensa de los funcionarios presuntamente corruptos, Corjusticia afirmó que “rechaza las declaraciones realizadas, a través de diferentes medios, por Gustavo Petro, Presidente de la República, donde critica y descalifica la decisión adoptada por la Magistrada Aura Alexandra Rosero, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, consistente en imponer medida de aseguramiento de detención preventiva contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)”.

Para Corjusticia, el asunto es grave, por eso advirtió que “resulta lamentable que un alto funcionario del Gobierno, cuya investidura le impone el deber de observar un comportamiento personal y social ejemplarizante, así como respetar el principio de separación de los poderes públicos, descalifique públicamente las decisiones judiciales cuando no respondan a sus intereses políticos”.

ed 2267
NAC- BONILLA VELASCO Foto: SEMANA

Incluso instaron al presidente Petro a salir de su cuenta en X y a dar el debate desde los canales institucionales: “Resulta oportuno recordarle al Gobierno Nacional y a toda la comunidad que en un sistema democrático es válido, e inclusive necesario, que las decisiones judiciales sean criticadas o confutadas, lo que se debe realizar únicamente a través de los mecanismos judiciales previstos por el legislador para tal fin, por lo que, respetuosamente, lo instamos a no incurrir en ese tipo de actos que conllevan un inadecuado mensaje institucional”.

Y es que la andanada del presidente Petro contra la decisión se dio en cerca de 10 mensajes en X, en los que incluso planteó que los exministros eran víctimas, pese a que las pruebas, según la Fiscalía, serían claras frente a las órdenes que habrían impartido Bonilla y Velasco para comprar la conciencia de congresistas.

Mas de Nación

Seguridad en la Feria de Cali.

Policía y Alcaldía garantizan seguridad durante la Feria de Cali: más de 1.200 uniformados estarán desplegados en los eventos

Zulma Guzmán Castro es una economista con estudios en el exterior. Sostuvo una relación sentimental, que ella misma calificó de “clandestina”, con el papá de una niña víctima del talio. Es buscada por Interpol.

Minjusticia espera que Zulma Guzmán sea extraditada antes de que acabe el año, por caso de envenenamiento con talio

x

Así operará la aspersión con drones de glifosato en zonas donde campesinos son obligados a sembrar coca

De izquierda a derecha: Ricardo Bonilla, Gustavo Petro y Luis Fernando Velasco.

Jueces y magistrados se le plantan al presidente Gustavo Petro y rechazan críticas por detención de ministros señalados en el saqueo a la UNGRD

EMILIO TAPIA

Multimillonaria extinción de dominio contra Emilio Tapia y Karen Abudinem por el escándalo de Centros Poblados

Esta fue la pareja que falleció tras el fuerte impacto por parte de la tractomula.

Identifican a esposos que murieron en trágico accidente en Buenaventura: su hijo se bajó del carro segundos antes y se salvó

Actualmente, el ELN está fracturado, y varios bloques, entre ellos Los Comuneros del Sur, no le caminan al Comando Central.

Máxima alerta en las Fuerzas Militares: ELN tendría una base de datos de varias unidades del país

Al costado izquierdo, la joven estudiante haciendo la aclaración.

Tras accidente de bus en Antioquia, en el que murieron 17 personas, estudiante salió a aclarar incómoda situación: “Les pido, por favor”

Cayó en Bogotá la red de robo de carros 'Los Pumas'

Así operaba una peligrosa red de robo de carros en Bogotá denominada ‘Los Pumas’: quedaron tras las rejas

Cielo Rusinque Superintendente de Industria

Cielo Rusinque denuncia supuesto plan para desprestigiarla e influir en decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio

Noticias Destacadas