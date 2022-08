La advertencia que hizo la embajada de Estados Unidos para quienes buscan renovar la visa

Desde que apareció la pandemia de la covid-19 el trámite de la visa para viajar a los Estados Unidos se ha convertido en uno de los procesos que más dolores de cabeza les saca a los colombianos. Pero con el levantamiento de varias medidas sanitarias, tanto en Colombia como en el país norteamericano, la embajada ha intentado hacer anuncios que ayuden a los viajeros a facilitar esta solicitud.

Por esta razón, el último importante anuncio que se hizo desde la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, a través de sus redes oficiales, fue para advertir a los colombianos que próximamente tendrán que renovar su visa americana.

La recomendación para todos los colombianos que tienen visa B1 y B2 es que se debe iniciar el trámite de renovación al menos con dos años de anticipación a la fecha de vencimiento de la visa. Esto, en consecuencia de las largas demoras que se han presentado en los últimos meses para solicitar la cita de renovación.

“No necesitas esperar a que tu visa caduque para renovarla. Recomendamos hacerlo con anticipación e iniciar el proceso con dos años antes de que expire”, se escribió en el comunicado de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia.

También se aclaró que, aunque se les sugiere a los colombianos iniciar el proceso de renovación dos años antes que este documento expire, esto no quiere decir que la visa no pueda seguirse usando. Es decir, los colombianos podrán seguir viajando al país norteamericano al tiempo que hacen el trámite de renovación.

La recomendación de la embajada se dio justamente porque hay muchos colombianos que se han quejado en los últimos de que una vez se les venció la visa, iniciaron el trámite para renovarlas, pero el sistema les arrojó la cita hasta dentro de dos años.

Estos son los mitos más comunes al solicitar la visa para Estados Unidos:

Para entrar a dicho país de manera legal, es indispensable portar la visa, pues para las autoridades norteamericanas exigirlo como requisito de ingreso de una u otra forma permite tener cierto control sobre quiénes llegan a su nación.

Así las cosas, es necesario aclarar cierto tipo de afirmaciones que desde hace un tiempo han estado circulando entre la ciudadanía y algunas razones por las cuales muchos se niegan a solicitarla, actuando bajo el temor. Estos son algunos mitos que existen alrededor de la solicitud de la visa:

Presentar una carta de invitación garantiza la expedición de la visa

El hecho de tener una carta realmente no garantiza que esta sea aprobada, debido a que es incierto saber si el oficial del consulado solicitará o la revisará, por lo que se podría tener a la mano, pero puede que sea o no solicitada, como puede que se requiera, aunque la visa no sea aprobada.

Sin saber inglés es muy complicado tenerla

Esto es falso, porque aun a personas que saben el idioma les puede ser negada si así lo considera el oficial que se encuentre entrevistando a los solicitantes; además, hay que decir que la decisión de aprobarla o negarla también puede depender de las respuestas que entregue quien hace la petición, pues con base en eso, el agente lo decidirá.

La entrevista es muy compleja

De este lado, en la página oficial de la embajada recomiendan que el solicitante “describa en forma clara y coherente sus planes de viaje y proporcione respuestas precisas tanto al diligenciar el formulario como al responder las preguntas en el momento de la entrevista”.

Esto, debido a que entregar “respuestas inconsistentes, imprecisas o que no correspondan con la verdad, hacen más difícil que el oficial consular pueda determinar que el viaje propuesto es de carácter temporal o que el solicitante de visa califica para recibir una visa”.

Se puede presentar acompañado

En la embajada hacen la claridad en que no se permite el ingreso a “terceras personas a las entrevistas de visa. Esta regla aplica a ciudadanos y/o residentes norteamericanos. Solo se permite el ingreso al solicitante de visa, excepto cuando es un menor de edad”.

Únicamente en esos casos, “los menores pueden venir acompañados por uno de sus padres o quien tenga la custodia legal. En determinados casos, la Embajada permitirá que las personas con discapacidades u otro tipo de necesidad especial sean acompañadas en el momento de la entrevista”.