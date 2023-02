La alemana Rebecca Sprösser fue homenajeada en Cali por el Día del Periodista

El 9 de febrero, la Alcaldía de Cali realizó un evento especial, en el cual la ciudad recibió a Rebecca Linda Sprösser, alemana reconocida que fue expulsada del país luego del Paro Nacional 2021.

Rebecca Sprösser estuvo en julio de 2021 en las protestas del paro nacional. Ella hizo presencia en uno de los puntos más calientes de ese momento en Cali, en ‘Puerto Rellena’. Allí, acompañó a los miembros de la Primera Línea en una trinchera improvisada que construyeron. Por su presencia allí, las autoridades decidieron expulsarla, pero luego pudo volver a regresar.

🇩🇪 La periodista alemana Rebecca Sprößer, reconocida por haber hecho parte de las protestas ocurridas en Cali durante el 2021, estuvo en la conmemoración del #DíaDelPeriodista.



En el marco del Día del Periodista, la Alcaldía de Cali en alianza con la Corporación de Periodistas del Valle del Cauca organizaron un evento con los varios colectivos relacionados con el periodismo en el Parque Central del Río Cali. La persona invitada fue Rebecca Sprösser.

Los periodistas que estuvieron en el evento, destacaron la labor y compromiso de la alemana. Por su parte, Sprösser se mostró emocionada por el homenaje hacía ella y recalcó que la capital del Valle del Cauca es admirable por su cultura, belleza y la hospitalidad de sus ciudadanos.

“Para mí es un gusto poder regresar a esta ciudad tan hermosa; ya me encontré a mucha gente increíble, estoy muy agradecida y en este día estamos acá para valorar, honrar y conmemorar la lucha de cada periodista; así que para mí es un honor”, señaló la alemana mientras sostenía el libro ‘Leer es resistir’ de Mario Mendoza.

Además, Sprösser recordó los momentos que vivió en el paro nacional en las manifestaciones, rememoró las experiencias más tensas y complejas, pero teniendo un gran aprecio por las personas que conoció y por el sentido social de las marchas. La alemana afirmó que el 2021 marcó su vida, recalcando que la comunicación es un arte que puede llevar a que la sociedad a la reconciliación.

Por otro lado, agradeció la oportunidad de integrar las marchas y al país por permitirle regresar al territorio colombiano: “Fue muy duro; igual, me siento todavía agradecida por esa experiencia porque tuve la posibilidad de tener una voz, y tristemente muchas personas, pese a todos los esfuerzos. no la tienen”. Finalmente, ella finalizó su intervención haciendo un llamado a aportarle a la paz y a la educación, afirmando que ambos aspectos son la clave para dejar atrás el odio y lograr la reconciliación.

“Hoy el Gobierno colombiano se escusa con ella, Rebecca vuelve a Colombia. Esos atropellos que vivimos contra la libertad de prensa son los que nos hacen sentir más orgullosos por nuestra profesión. Aquí está Rebecca, quien fue insultada y atacada”, mencionó Servio Ángel Castillo, uno de los presidentes de la Corporación de Periodistas del Valle del Cauca, al recordar que en las manifestaciones ella presenció como un compañero suyo fue asesinado por 12 disparos. Sprösser ha afirmado en más de una ocasión que el joven de 21 años Jhoan Sebastián es el amor de vida y que lo recuerda con nostalgia.

Hace dos semanas, Sprösser regresó a Colombia y dialogó con SEMANA sobre su experiencia en la Primera Línea y lo que siente al regresar al país luego de haber sido expulsada.

En primer lugar, indicó que cuando tuvo la posibilidad de regresar a Colombia, no lo dudó, debido a que su corazón está acá. " aunque yo nací en Alemania y mis papás son alemanes, me siento colombiana. Siento como si me hubieran expulsado de mi propio país. Mi corazón me trajo de nuevo acá. Pero el motivo más importante es porque no pude estar al lado de Jhoan Sebastián cuando él murió, no pude estar en el entierro y ni ir a su tumba, eso para mí es lo más importante, poder visitarlo en su tumba”; señaló.

Al arribar a Colombia, la periodista sostuvo que sintió mucha felicidad y que una familia la adoptó: “Yo me estaba muriendo allá en Alemania, durante un año y medio no sabía lo que era la felicidad y ahora siento lo que significa nuevamente”. Con respecto a su participación en las manifestaciones, manifestó que los integrantes de la Primera Línea le ofrecieron una cálida bienvenida en ese momento y que se dedicaron a cuidarla sobre cualquier cosa.

“Me sentía segura y sabía que allí no se iban a meter con una alemana, y si lo hubieran hecho hubiéramos ganado porque iban a decir que el Estado mató a una ciudadana alemana. Me metí en los barrios más profundos y conocí los sueños y necesidades de los jóvenes. Había chicos pilos que me hablaron de la historia de Colombia, de lo que querían cambiar y hacer. Por eso decidí quedarme con ellos”, puntualizó Sprösser.