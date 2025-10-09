Suscribirse

Nación

“La carrera política de Iván Cepeda la montó sobre la idea de desprestigiar a Álvaro Uribe”

Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se refirió a la candidatura presidencial del senador Iván Cepeda, con quien lleva más de una década enfrentado en los tribunales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
9 de octubre de 2025, 11:45 p. m.
Álvaro Uribe Velez
Jaime Granados y el expresidente Álvaro Uribe. | Foto: COLPRENSA

Uno de los candidatos a la Presidencia con mayor posibilidad de quedarse con el respaldo del sector de la izquierda para las próximas elecciones es el senador Iván Cepeda, cuya aspiración cogió forma con la condena, en primera instancia, contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

SEMANA habló con el abogado Jaime Granados, defensor del expresidente Uribe, sobre esta oportunista aspiración presidencial de Cepeda, y fue claro al advertir que hoy es normal que cualquier persona pretenda aspirar a la primera magistratura y, en el caso del senador Cepeda, su carrera la hizo con una sola motivación: desprestigiar a su cliente.

El abogado Jaime Granados, aseguró que la carrera política de Cepeda está montada en atacar a Uribe.

Sobre esta aspiración de Cepeda, fue claro: “Para mí no fue ninguna sorpresa. Toda la carrera política del hoy senador Iván Cepeda Castro la montó sobre la idea de desprestigiar y atacar a Uribe. Desde cuando estaba allá en unas ONG sobre víctimas de delitos de Estado, y por el cual fue a Estados Unidos a preguntar a Mancuso, al Tuso Sierra y, demás, por los hermanos Uribe Vélez; y luego lo que arrancó cuando fue elegido sobre esa base representante de la Cámara y montó todo el tema con Monsalve y compañía hasta llegar al Senado”.

Contexto: Defensa de Uribe sobre compulsa: Mancuso lo desmarcó de asesinatos de los abogados Umaña y Valle

Y es que tal como manifestó Granados, a su llegada al Congreso, como representante a la Cámara, Cepeda hizo un debate que en principio trató de dirigirlo directamente contra el expresidente, relacionándolo con el paramilitarismo.

Ese mismo día, el expresidente amplió una denuncia contra Cepeda por la búsqueda de los testimonios para enlodarlo, pero esta denuncia, de forma extraña, terminó dando la vuelta contra el expresidente.

Contexto: “Una compulsa miserable por una declaración fantasiosa”: Álvaro Uribe reacciona a investigación por asesinato de dos abogados

Por eso, Granados sostuvo: “Toda su carrera ha estado montada sobre eso, y claro, la coronación de esa tarea ha sido su aspiración presidencial, que, como toda persona, todo ciudadano, pues tiene derecho a aspirar; no seré yo quien vaya a desdecir que un colombiano quiera ser presidente. Además, ya sabemos que hoy en día cualquiera puede ser presidente”.

Granados aclaró que Cepeda tiene todo el derecho de ser candidato, pero ratificó: “Ciertamente no tendrá mi voto, pero él decidió montar una carrera para desprestigiar a Uribe, para atacarlo y, sobre eso, llegar al Congreso, ser senador después y, montado en eso, ser precandidato presidencial. No sé si termine siendo el candidato de ellos y si termine avanzando hasta el final su candidatura, eso lo desconozco”.

Jaime Granados, abogado del expresidente Uribe, rechazó compulsa de copias contra su defendido

Sin embargo, Granados planteó que está pendiente por escribir otro capítulo en el proceso contra el expresidente Uribe, y es la apelación que definirá el Tribunal Superior de Bogotá y que será resuelta en los próximos días. La decisión impactaría la campaña de Cepeda.

“No porque vaya eso a cambiar lo que él haya decidido, yo no puedo hablar por lo que él piensa, pero sí creo que va a ser muy interesante ver de qué manera termina de consolidarse este proceso, porque estamos pendientes de lo que diga el tribunal y, ciertamente, es posible que, sea cual sea la decisión, es de la mayor importancia, porque es un hito indiscutible en el proceso”, explicó el abogado Granados.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Piden juicio político y destitución de la presidenta de Perú, Dina Boluarte

2. A James Rodríguez le delatan decisión que tomó para el Mundial 2026: “me dijo que sí”

3. Régimen de Maduro pide una reunión de urgencia en el Consejo de Seguridad de la ONU

4. Mánager de B King soltó nuevo detalle sobre el caso; involucra a Marcela Reyes

5. Fiscal General que desafió a Trump cae en desgracia: fue acusada por esta insólita razón

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Álvaro Uribe VélezIván CepedaIván Cepeda y Álvaro Uribe VélezJaime GranadosCandidato a la presidencia

Noticias Destacadas

El concejal Andrés Rodríguez dice que su salida con un bate para confrontar a violentos en Medellín no fue "una confrontación política, fue un acto de protección".

Procuraduría abre investigación contra concejal Andrés ‘El Gury’ Rodríguez tras su aparición con un bate en marcha pro-Palestina en Medellín

Redacción Semana
El dinero podrá recibirlo en puntos autorizados.

“Le pidió un anticipo de $500 millones y se lo dio en efectivo”: el audio en medio de escándalo de corrupción en el Área Metropolitana de Medellín

Redacción Semana

“Cali no puede convertirse en la sucursal del miedo”: concejales cuestionan política de seguridad

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.