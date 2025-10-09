Uno de los candidatos a la Presidencia con mayor posibilidad de quedarse con el respaldo del sector de la izquierda para las próximas elecciones es el senador Iván Cepeda, cuya aspiración cogió forma con la condena, en primera instancia, contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

SEMANA habló con el abogado Jaime Granados, defensor del expresidente Uribe, sobre esta oportunista aspiración presidencial de Cepeda, y fue claro al advertir que hoy es normal que cualquier persona pretenda aspirar a la primera magistratura y, en el caso del senador Cepeda, su carrera la hizo con una sola motivación: desprestigiar a su cliente.

Sobre esta aspiración de Cepeda, fue claro: “Para mí no fue ninguna sorpresa. Toda la carrera política del hoy senador Iván Cepeda Castro la montó sobre la idea de desprestigiar y atacar a Uribe. Desde cuando estaba allá en unas ONG sobre víctimas de delitos de Estado, y por el cual fue a Estados Unidos a preguntar a Mancuso, al Tuso Sierra y, demás, por los hermanos Uribe Vélez; y luego lo que arrancó cuando fue elegido sobre esa base representante de la Cámara y montó todo el tema con Monsalve y compañía hasta llegar al Senado”.

Y es que tal como manifestó Granados, a su llegada al Congreso, como representante a la Cámara, Cepeda hizo un debate que en principio trató de dirigirlo directamente contra el expresidente, relacionándolo con el paramilitarismo.

Ese mismo día, el expresidente amplió una denuncia contra Cepeda por la búsqueda de los testimonios para enlodarlo, pero esta denuncia, de forma extraña, terminó dando la vuelta contra el expresidente.

Por eso, Granados sostuvo: “Toda su carrera ha estado montada sobre eso, y claro, la coronación de esa tarea ha sido su aspiración presidencial, que, como toda persona, todo ciudadano, pues tiene derecho a aspirar; no seré yo quien vaya a desdecir que un colombiano quiera ser presidente. Además, ya sabemos que hoy en día cualquiera puede ser presidente”.

Granados aclaró que Cepeda tiene todo el derecho de ser candidato, pero ratificó: “Ciertamente no tendrá mi voto, pero él decidió montar una carrera para desprestigiar a Uribe, para atacarlo y, sobre eso, llegar al Congreso, ser senador después y, montado en eso, ser precandidato presidencial. No sé si termine siendo el candidato de ellos y si termine avanzando hasta el final su candidatura, eso lo desconozco”.

Sin embargo, Granados planteó que está pendiente por escribir otro capítulo en el proceso contra el expresidente Uribe, y es la apelación que definirá el Tribunal Superior de Bogotá y que será resuelta en los próximos días. La decisión impactaría la campaña de Cepeda.