La Comisión Latinoamericana de DD. HH. le apuesta a la paz en Colombia

El consejo directivo y los miembros de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, Cónsules de Paz en Colombia, llevaron a cabo una mesa de debate en el distinguido Centro Social de Oficiales de La Policía Nacional en la ciudad de Bogotá el pasado 20 de octubre.

Todo ello con la finalidad de dialogar el incomprensible e histórico conflicto armado en Colombia, el cual ha generado una incidencia más allá de las fronteras colombianas.

La Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos (CLDHU) que es una organización de derecho privado, con un ámbito nacional e internacional. Durante su trayectoria, la CLDHU en cabeza del general Rodrigo Ricaurte, director general de la ORG y su equipo de miembros internacionales ha logrado la promoción y protección efectiva de los Derechos Humanos en numerosos puntos del globo terráqueo.

Asimismo, han apoyado a miles de personas en condiciones de debilidad y alta vulnerabilidad a fin de salvaguardar la dignidad de las personas y consolidar el Estado de Derecho y la democracia.

De igual manera, la Comisión se encuentra en la búsqueda de la equidad y apuesta por el desarrollo en el marco de una paz. Para la CLDHU, sin duda alguna, se generará de esta manera un gran desarrollo en el territorio colombiano como enfoque principal.

A partir de este debate, la entidad da inicio a una intervención humanitaria en todo el territorio colombiano en la indagación de la comisión de la verdad y reparación de los grupos armados enfocados en la reconstrucción del tejido social, la cultura, deporte y esparcimiento de los ciudadanos colombianos.

La CLDHU espera con esta labor construir una política pública enfocada en la protección de los Derechos Humanos en Colombia, con una articulación académica, generando una gran apuesta por el desarrollo de un mejor país.

La CLDHU condecoró a Epa Colombia

De otro lado, en medio del evento se condecoró a Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, condecorada por su apoyo a la mujer, su carácter de emprendedora y su fortaleza para enfrentar las situaciones.

“Cónsul de paz mundial y miembro honorario para el período comprendido entre octubre 2022 y octubre 2026, inscrito en el libro de nombramientos de Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos y en el folio único de socios, dado y firmado en la ciudad de Quito, Ecuador, el día 3 de octubre de 2022″, afirmó uno de los miembros oficiales del evento en el momento que le otorgó el diploma que certifica la condecoración.

La colombiana expresó en su cuenta de Instagram: “Gracias a este bello país y a todas y cada una de las personas que han depositado su confianza en mí y mi empresa, cada día estamos creciendo más, pronto llegaremos a Ecuador y al resto del mundo”.

Asimismo, dijo: “Estoy muy feliz de ser una mujer emprendedora y aportar algo aquí en Colombia”, declaró Daneidy en sus historias, mostrando la medalla que le entregaron y el carné que certifica el reconocimiento, con el que ella asegura podrá entrar a todas partes.

Incluso, Epa Colombia afirmó que con esa medalla que tiene ya no la pueden meter a la cárcel, “porque me la supe ganar, amiga, por mi esfuerzo, por mi trabajo, mi dedicación, mi perseverancia, porque he hecho las cosas superbién, amiga”, declaró la empresaria de las queratinas.

Epa Colombia también le agradeció a su papá, “a Gerardito”, el único que creyó en ella “cuando no era nada” y le dedicó muchas palabras de amor y cariño.