La contundente respuesta de Miguel Polo Polo a Alejandro Riaño por decirle “pobre, negro y gay”

Alejandro Riaño, humorista colombiano, ha centrado los últimos años de su carrera en interpretar a Juanpis González, un personaje caricaturesco que representa lo peor de la clase alta bogotana. Su idea fue un éxito, logrando incluso que Netflix se interesara en llevar la historia a la plataforma por medio de una serie.

Sin embargo, por la naturaleza cruda e irreverente del personaje, los comentarios de Juanpis le traen problemas a Riaño. Este martes, Miguel Polo Polo, influenciador uribista y ahora candidato a la Cámara de Representantes por las negritudes, le reclamó por todos los ataques en su contra.

En un video difundido en sus redes sociales, Polo Polo publicó una compilación de insultos en su contra por parte de Riaño.

“Robar es jodido, Polo Polo, primo suyo, vea cómo lo hace”, le dice Riaño, en su personaje de Juanpis, al actor Ómar Murillo en una de sus particulares entrevistas. Cuando el invitado pregunta sobre el ahora aspirante al Congreso, el humorista le responde con irreverencia.

“Un negrito ahí, muy chévere. Del Centro Democrático. De la familia, pero es muy chistoso porque cree que le vamos a dar el aval algún día, de alguna vaina. Es pobre, negro y gay”, agregó Riaño.

Respondiendo a las calumnias de Alejandro Riaño pic.twitter.com/m47LzmbvEr — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) March 2, 2022

Frente a esto, Polo Polo le exigió al humorista pruebas de lo que dijo y citó el artículo 220 del Código Penal, el cual se refiere al delito de injuria. “Yo lo reto a usted a que me muestre una sola prueba de dineros privados o públicos de los cuales yo me haya apropiado ilegalmente. Si no la tiene, lo demandaré de manera penal por injuria y calumnia”, aseveró.

Ahí le reprochó unos beneficios del Gobierno a los que Riaño, como realizador audiovisual, supuestamente tuvo acceso. Según el candidato, el humorista dejó de pagar más de 4 mil millones de pesos en impuestos. El 23 de abril del año pasado, el también actor negó las acusaciones y señaló que la beneficiada fue la empresa que produce el show de Juanpis González.

“Hoy anda produciendo para Netflix y distintas plataformas digitales sin pagarle un peso al Estado y echándose miles de dólares al bolsillo”, agregó Polo Polo, recalcando que Riaño pertenece a un sector político que critica que las personas adineradas no pagan impuestos.

Finalmente, se refirió a los otros comentarios en su contra, diciéndole al comediante que “sea varón” y que no enmascare sus opiniones por medio del polémico personaje. “Tenga carácter y hable en nombre propio. Usted es tan falto de personalidad que le toca andar creando personajillos ficticios, como Juanpis González, porque le da miedo hablar en nombre propio”.

“Tenga las güevas y deje de andarse escondiendo detrás de mascaritas teatrales baratas, cobarde. Si no le da el valor, pues le recomiendo que busque un psicólogo que le ayude a lidiar con su trastorno de personalidad múltiple”, aseveró.

Sobre los insultos contra su color de piel, el candidato aseguró estar orgulloso de su origen. Los chistes homofóbicos, según Polo Polo, serían muestra de una tendencia propia de Riaño.

“Con lo otro, usted dice que yo soy gay. Pero, al parecer, aquí él que tiene ganas de mí es usted, que no deja de pensarme y mencionarme”, dijo, mostrando más comentarios de Riaño en su contra, recalcando su supuesta condición homosexual.

“Riaño, lo invito a que deje su heteroconfusión y salga del clóset. Es un lugar muy frío y solitario. Adelante, anímese. Love is love, cacorro”, concluyó en el video.

Alejandro Riaño aún no contesta a los reclamos de Polo Polo, quien ha conseguido múltiples comentarios positivos por su video contra el comediante. Para el creador de Juanpis González, el uribismo es el principal motivo de burla y, según la narrativa de su personaje, él mismo pertenecería a esta corriente política.