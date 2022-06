La dura respuesta de Gustavo Petro a Egan Bernal por criticar su lugar de nacimiento

Sigue la polémica con el candidato presidencial Gustavo Petro, luego de que el senador Jorge Enrique Robledo, a través de su cuenta de Twitter, manifestara que el líder de la Colombia Humana no nació en Ciénaga de Oro, sino en Zipaquirá.

El senador Robledo llegó al punto de publicar la cédula y el registro civil del aspirante a la Presidencia en su red social, con el objetivo de demostrar que Petro no es costeño. Afirmó que “está muy mal presentarse como costeño sin serlo”.

“Usted siempre ha dicho que es costeño, que nació en Ciénaga de Oro. Pero en este video usted dice que nació en Zipaquirá. Por favor, demuéstrenos de dónde es. Porque los colombianos tenemos derecho a saber cuál es la verdad de lo que afirma”, le dijo el senador, acompañado por el video que publicó.

Robledo se manifestó en otro trino sobre la reacción de los internautas a su cuestionamiento: “Me quieren masacrar, se volvió un asunto de interés público porque todos tenemos derecho a saber cuál es la contradicción”.

Sin embargo, algo que llamó la atención fue que el ciclista colombiano Egan Bernal se pronunció ante la polémica, afirmando: “Entonces yo también soy costeño y me crie en Zipaquirá”.

Cabe mencionar que el ciclista ganador del Tour de Francia y el Giro de Italia, desde que anunció su voto por Federico Gutiérrez en primera vuelta, se ha vuelto un constante crítico del candidato.

En ese sentido, Petro no se aguantó de la crítica de Bernal y le respondió a través de sus redes sociales, citando el tuit de Bernal: “Gabriel García Márquez fue un costeño que estudió en Zipaquirá, en mi mismo colegio”.

Asimismo, el exalcalde de Bogotá, horas antes de los tuits, ya había aclarado su relación con Egan Bernal. “No estoy seguro de que sea Egan el que escriba. Hay un personaje que conozco muy bien, digamos un community manager, de mucha gente famosa. Usan eso en política y a veces el verdadero personaje ni sabe. Ahí yo cojo mi distancia, porque si yo le respondiera a Egan no sé si es él”, aseveró el candidato en entrevista con Marca.

Además, agregó que pese a no haber nacido en ese municipio, el candidato por el Pacto Histórico afirmó que el amor por Zipaquirá es una de las cosas que más lo une a Egan. De igual forma, recordó que él fue uno de los fundadores del barrio donde vivió el ciclista.

“Egan es de Zipaquirá. Yo me crie en Zipaquirá. No nací ahí, pero me crie. Nosotros hicimos un barrio para familias muy pobres que se llama el Bolívar 83. Me gustó esa época porque era construir un país en chiquito. Era un estudiante flacucho, pero cargaba bultos”, indicó.

De igual forma, aseguró que “la gente me quiere después de 40 años y aún las personas que están ahí me quieren. Una de las familias que llegó ahí era la de Egan. Yo no sé si él nació ahí, pero se crio ahí, en ese barrio popular”.

Finalmente, Petro afirmó que no le guarda ningún tipo de rencor al pedalista zipaquireño. Incluso, indicó que siente gran admiración por todos los logros deportivos que ha conseguido para el país. “No le tengo rencor, para nada. Si nosotros en estos procesos de discusión política guardamos rencor, nos destruimos. Hay que ser equipo y dejar el individualismo de lado”, concluyó Petro.