“La estructura del Clan del Golfo no ha desaparecido”: comisionado de Paz

En medio de la extradición del exjefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel a Estados Unidos en donde deberá responder ante las autoridades judiciales de ese país por delitos relacionados con narcotráfico, el Gobierno nacional habló sobre el futuro de esa organización criminal organizada.

En diálogo con SEMANA, el alto comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, fue enfático en señalar que la estructura del Clan del Golfo no ha desaparecido pese a la captura y envió a Estados Unidos de Otoniel.

Cabe señalar que, en noviembre de 2021, el propio presidente Duque aseguró que “llegó a su fin el Clan del Golfo”, recordando que en su gobierno se han dado contundentes golpes a esa organización criminal al margen de la ley.

“No, la estructura del Clan del Golfo no ha desparecido, por supuesto no me compete desautorizar a mi jefe, al señor presidente de la República, quizás hay un malentendido, hoy en Colombia en las denominaciones de grupos armados organizados ahí sigue, Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las Farc, lo que se conoce como Los Caparros y los Pelusos,”, sostuvo Restrepo.

Otoniel llegando extraditado a EE. UU. - Foto: SEMANA

De la misma manera, indicó el alto funcionario de la Presidencia de la República que ese tipo de estructuras criminales como el Clan del Golfo cada día tiene más cara características de a un cartel de droga.

Además, el alto comisionado para la Paz reveló el número de integrantes que están en las filas del Clan del Golfo: “Tienen por encima de los 1.700 hombres, por supuesto, entendemos la paz como ese fortalecimiento de la institucionalidad, entendemos la paz en los territorios y por eso nuestra fuerza pública que está constituida para defender la vida, la honra y los bienes de todos los colombianos no va a desfallecer en seguir persiguiendo a esos delincuentes”.

Alias Otoniel es requerido por una corte de Estados Unidos para que responda por delitos relacionados con narcotráfico. - Foto: SEMANA

Sin embargo, Restrepo insistió en un nuevo llamado a los integrantes del estructura criminal Clan del Golfo para que se sometan a la justicia y dejen en camino de la criminalidad, al recordar que si no lo hacen serán capturados o, en el caso de alias Otoniel, extraditados.

Durante el gobierno del presidente Iván Duque la oficina del Alto Comisionado para la Paz reveló que más de 250 integrantes del Clan del Golfo se han sometido a la justicia y la reintegración a la vida social.

Respuesta del presidente Duque al madrazo de Otoniel

El jueves de esta semana, en entrevista con la directora general de SEMANA, Vicky Dávila, el presidente Iván Duque entregó más detalles sobre la extradición a Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, exjefe del Clan del Golfo.

Durante la conversación, el mandatario no pasó por alto un video que divulgó la Policía Nacional de los instantes previos a que alias Otoniel subiera al avión de la DEA que lo trasladó hacia Nueva York por los cargos de narcotráfico, tráfico de armas y homicidio selectivo. En el clip quedó captado el momento en que Úsuga lanzó un madrazo y luego se observó llorando.

“Otoniel tendrá un calabozo bien reducido para que se escuche los madrazos”, aseguró enfáticamente el mandatario.

“Él podrá echar los madrazos que quiera. Ahora sí que va a tener espacio en un calabozo de espacio reducido, sin ningún tipo de lujo o confort y sin ninguna capacidad de manipulación y de articular algún complot”, anotó.

“Una vez cumpla su condena deberá venir a los calabozos de Colombia por los delitos que cometió en nuestro país”, insistió el presidente en otra parte de la entrevista.

Por otra parte, el presidente rechazó las críticas de sectores de la oposición que señalan que la extradición se realizó de forma apresurada. “Aquí nada se ha hecho de carrera. De hecho, este delincuente se hubiese podido ir la semana pasada cuando se dio la medida cautelar del Consejo de Estado. Se tomaron los tiempos, se esperó a que se adelantara el proceso en la sala respectiva. La sala de forma unánime negó esa tutela. Y por eso se procede”, concluyó.