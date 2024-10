La gorra de Nicolás Petro y fajos de billetes a su lado: la impactante historia secreta de la foto que está en el expediente contra el hijo del presidente

“Sí, amor, pero entiende que ella ahorita si tiene una vaina peor me termina de hundir. Entonces, ayúdame en eso (…). Estoy pendiendo de un hilo, así estoy yo; entonces, ayúdame que ese hilito que tengo no se me rompa. Se me rompe, nos jodimos”, le dijo Nicolás Petro a Laura Ojeda sobre Day Vásquez. | Foto: SUMINISTRADO A SEMANA