La inesperada reacción de Gustavo Bolívar al enterarse de que fue salpicado en chat de Nicolás Petro: “No jodás”

El excongresista no ocultó su asombro cuando le dijeron que su nombre había aparecido durante la audiencia, puesto que la Fiscalía General mostró un chat entre el hijo del jefe de Estado y su exesposa, Day Vásquez, en el que lo mencionan.

“¿Yo? No jodás. Yo ni fui tesorero ni manejé recursos ni estuve cerca de las directivas de la campaña. Me da risa esa respuesta”, fue la reacción de Bolívar ante esas declaraciones, reiterando una vez más que él no tiene nada que ver en ese escándalo.