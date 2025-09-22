La mala hora de la fiscal Luz Adriana Camargo: Comisión de Acusación cita a ampliación de denuncia por el caso Sandra Ortiz

En medio de la tormenta política y jurídica que se ha desatado contra la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, por el caso de Nicolás Petro, SEMANA conoció los pasos que está dando la Comisión de Acusación de la Cámara en una denuncia que la salpica con la exconsejera presidencial para las regiones de la Presidencia, Sandra Ortiz, por el caso UNGRD.

En un documento de cinco páginas, el representante a la Cámara Carlos Cuenca Chaux citó para este 23 de septiembre a las 11 de la mañana al estudiante de derecho Samuel Ortiz, a una diligencia para que amplíe su denuncia contra la fiscal general de la Nación.

El auto conocido por SEMANA solicita “el apoyo y acompañamiento al Cuerpo Técnico de Investigación - Grupo Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes con el fin de citar al señor Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, con el fin de realizar la diligencia de ampliación y ratificación de la denuncia”.

Este proceso contra Camargo arrancó después de que SEMANA publicara la portada ‘La mentira de la fiscal’, en la que se reveló cómo habría cambiado la versión frente a su posible injerencia en el proceso contra Sandra Ortiz, la exfuncionaria del Gobierno Petro recluida en la Escuela de Carabineros de la Policía, en Bogotá, por la supuesta entrega de tres mil millones de pesos a Iván Name, entonces presidente del Senado, para que presuntamente apoyara las reformas del Gobierno en el Congreso.

En su momento, la fiscal expidió un documento de siete páginas en el que aseguró: “Los fiscales cuentan con independencia y autonomía para el desarrollo de su función y para adoptar decisiones en la investigación a su cargo”, pero en otro documento, revelado por este medio, los fiscales del caso advirtieron que el principio de oportunidad que solicitó Ortiz “está pendiente de autorización por parte de la señora fiscal general de la Nación”.

Esa situación llevó al estudiante de derecho Samuel Ortiz a radicar una denuncia contra Luz Adriana Camargo en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Ahora tendrá que asistir al Congreso para ampliar el caso que avanza contra la fiscal general desde hace varios meses.

Samuel Ortiz, estudiante de derecho que denunció a la fiscal Luz Adriana Camargo. | Foto: No

Esta decisión fue notificada a la propia fiscal general, Luz Adriana Camargo, en su condición de denunciada, y al procurador general de la Nación, Greogrio Eljach, para que intervenga en este proceso bajo las competencias disciplinarias establecidas en la Constitución.

Hay que recordar que este proceso está siendo liderado por el representante Carlos Alberto Cuenca, quien ha hecho parte de la oposición al Gobierno Petro, pero en el triunvirato también están los congresistas Leonardo Gallego y Daniel Restrepo, quienes deberán definir el avance de este proceso.