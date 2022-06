La opinión de Enrique Peñalosa sobre los que pretenden votar en blanco en las elecciones presidenciales

Este domingo 19 de junio se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que se enfrentarán el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, y el de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández.

Uno de los dos será el próximo presidente de la República y para esta ocasión el voto en blanco no representará un cambio obligatorio de candidatos si gana.

Por esta razón, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien había anunciado su apoyo para la segunda vuelta a Rodolfo Hernández, opinó sobre aquellos que pretenden votar de esta manera para esta jornada electoral.

“Respeto a quienes están pensando votar en blanco porque ninguno de los dos candidatos los convence. Sin embargo, ¿cuál, refiriéndose a los empresarios, habla de ‘oligarcas’ con odio? ¿Cuál de los dos frenaría el impulso que lleva la economía, necesario para bajar pobreza y desempleo?”, dijo el exmandatario de la capital.

Adicionalmente, el exprecandidato presidencial en la consulta de Equipo por Colombia, Enrique Peñalosa, apoyó en primera vuelta presidencial al ganador de la consulta interna de su coalición, Federico Gutiérrez. Sin embargo, luego de que Fico no consiguió los votos suficientes para llegar a segunda vuelta, Peñalosa manifestó que votaría por el candidato Rodolfo Hernández.

“Voy a votar por Rodolfo Hernández porque estoy convencido de que sí va a hacer efectivo reduciendo ese problema grave de la corrupción que hay en Colombia, va a ser efectivo logrando que haya más inversión y más empleo”, dijo Peñalosa en Noticias Caracol.

Y aunque Peñalosa no está en la campaña del exalcalde de Bucaramanga, como afirmó él mismo, sí habló de las cosas buenas que ve en él como candidato, razón que lo llevará a votar por el ingeniero el próximo domingo 19 de junio. Y se animó a decir que incluso Claudia López elogiaba a Rodolfo Hernández, pese a que ella estaba actualmente con Gustavo Petro para la segunda vuelta presidencial.

“Gracias a Rodolfo Hernández en la Alcaldía (de Bucaramanga) se arregló el problema de la corrupción, en la contratación de la alimentación escolar. Y esto no lo digo yo, lo dice Claudia López, que hoy está con Petro”, afirmó el exalcalde de Bogotá, manifestando que la actual alcaldesa de la capital del país apoyará al candidato del Pacto Histórico el próximo domingo.

Peñalosa, que varias veces ha mostrado sus diferencias con Gustavo Petro, lo criticó por su propuesta de poner impuestos a los empresarios más ricos del país, ya que en su opinión esto hará que se vayan del país y se genere desempleo.

“Algo que no me gusta de Petro es que es contrario a la inversión privada que genera empleo. Él ha dicho que va a aumentar en 50 billones de pesos los impuestos, la reforma tributaria. Si se van a aumentar los impuestos de esa manera tan gigantesca como dice Petro, los que generan empleo se van para otras partes, generan empleo en otros países, dan oportunidades para jóvenes en otros países”, dijo el dos veces alcalde de Bogotá.

Crean movimiento para evitar que el voto en blanco crezca en la segunda vuelta

El próximo domingo, los colombianos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de Colombia entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro.

En medio de la campaña para la segunda vuelta presidencial, la expectativa por la posibilidad de que crezca el voto en blanco sigue aumentando y por eso se creó un movimiento ciudadano para evitar que los colombianos contemplen esa expresión política.

Se trata de una iniciativa de un grupo de líderes de varios sectores sociales, culturales y académicos que buscan impulsar el voto por alguno de los dos candidatos presidenciales y lograr el menor número posible de votos en blanco.

A juicio de estos ciudadanos, el voto en blanco es una opción que no tendrá ningún efecto en la segunda vuelta presidencial, por lo que lo mejor, para ellos, sería elegir alguna de las dos opciones en contienda.

“Votar en blanco es un acto de indiferencia con Colombia. Estamos haciendo un llamado a los colombianos para que no permitan que la primera línea decida por ti. No es hora de andar pensando en el voto en blanco, no entregues tu voto a las mafias”, dice la convocatoria.

En la primera vuelta presidencial del pasado 29 de mayo hubo 366.623 votos en blanco, el 1,73 % de los votos en las 103.364 mesas que se instalaron.