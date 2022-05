La pulla de Rodolfo a Petro por el “sistema que hay que cambiar”

Han pasado apenas dos días de la primera vuelta presidencial y los dos punteros que se disputarán la Casa de Nariño, el próximo 19 de junio, como era de esperarse, ya se sacan chispas.

Aunque las críticas desde el petrismo ya venían de hace unas semanas, en los últimos días se han intensificado. Este lunes, el ingeniero no se quedó callado y a través de un video le contestó a Petro en el mismo tono.

En las últimas horas, el ingeniero volvió a arremeter contra el exalcalde de Bogotá. Cuestionó a Petro por decir que es el “cambio” cuando tiene políticos de vieja data a su lado. “Petro, la primera gran diferencia que tenemos es que cuando yo prometo acabar el continuismo, lo digo de verdad, no rodeado de figuras como (Armando) Benedetti y Roy (Barreras) que representan el mismo sistema que hay que cambiar”, aseguró el ingeniero.

La pulla se debe a que el lema de Petro en esta campaña ha sido el “cambio”. El líder de la Colombia Humana ha prometido que si los colombianos lo eligen, habrá un viraje en el Gobierno y se cambiará el rumbo del país.

Benedetti se ha convertido en la mano derecha de Petro y es quien le maneja la agenda. En medio de la campaña, muchos le atribuyen el éxito del líder del Pacto Histórico a las decisiones del senador barranquillero.

Por su parte, Barreras quiso competir inicialmente en la consulta interpartidista en la que ganó Petro, pero luego desistió de esa idea e integró la lista del Pacto al Congreso, por lo que repetirá en el Legislativo, pero esta vez desde la izquierda.

Petro y Hernández no han ahorrado críticas para vencer a su contrincante. Por parte del petrismo han sacado a relucir varios videos en los que buscan mostrar salidas en falso de Hernández. Mientras tanto, desde el lado del ingeniero, el candidato ha subido el tono para criticar a Petro.

Este lunes, el ingeniero cuestionó a Petro y los líderes que lo acompañan en el Pacto Histórico. “Para mí el cambio no es cambiar unos que están gobernando para poner a Armando Benedetti, no es cambiar a unos que están gobernando y poner a Roy Barreras, no es cambiar uno y poner otro para poner a Piedad Córdoba. Así se me vengan a darme con todo lo que quieran a desprestigiarme, ustedes colombianos mirarán si le creen a Piedad, a Roy Barreras, a Armando Benedetti y a Petro; o a Rodolfo Hernández”, dijo el ingeniero.

El ingeniero ha buscado capotear las críticas del petrismo y hasta sacó una lista de 20 puntos con la que se desmarcó del uribismo, una de los principales argumentos que ha sacado Petro para cuestionar a Hernández y encasillarlo en ese sector. La competencia por la segunda vuelta apenas arranca.