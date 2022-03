“La segunda vuelta se adelantó, solo hay dos opciones”: Miguel Uribe

El senador electo por el partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay se atrevió a pronosticar que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales se adelantó en el país, y que según su estimación, “solo hay dos opciones”, las cuales se encuentran entre el candidato de la organización Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, y el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro.

En un LIVE realizado por este medio de comunicación la tarde de este 21 de marzo, Uribe Turbay analizó los resultados de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría para SEMANA, junto con el exsenador Armando Benedetti y el excandidato Juan Manuel Galán, por la Coalición de la Esperanza.

Tras una intensa discusión entre los invitados a la conversación virtual, Miguel Uribe enfatizó que hay una sola opción para quienes están dispuestos a defender la democracia y la libertad. “Es evidente que tenemos que unirnos para evitar que Petro sea presidente y acompañar una propuesta democrática amplia y participativa que lidera Federico Gutiérrez”, afirmó.

Por otra parte, el exsecretario de Gobierno de Bogotá señaló que el candidato presidencial por la Coalición de la Esperanza, Sergio Fajardo se está desinflando a medida que se acerca la contienda electoral del próximo 29 de mayo. “A Fajardo no le fue bien en la consulta, y por eso sale de la ecuación. Sin embargo, sus seguidores serán determinantes para definir el ganador a la Presidencia”, dijo.

Aunque Miguel Uribe Turbay advirtió que Gustavo Petro representa un riesgo para la democracia de Colombia, reconoció que es el candidato con “más conocimiento” de las campañas en el país. En este sentido, explicó que ya todos lo conocen en las diferentes regiones.

Del otro lado de la contienda, el senador electo apuntó que Federico Gutiérrez está esperando la unión de diferentes sectores. “Fico tiene una favorabilidad alta en Antioquia pero no lo conocen en otras regiones, no tiene rabo de paja, no está metido en escándalos”, dijo como puntos a favor del exalcalde de Antioquia.

Por su parte, Juan Manuel Galán señaló que el país está dividido por la desconfianza, por el miedo, y por todos los efectos de la pandemia. “Un líder como Sergio Fajardo puede unir al país, y no seguir enfrascados en un pleito estéril que no construye las reformas y las transformaciones que el país está necesitando.

A su turno, Armando Benedetti se dedicó a defender a capa y espada al candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro y su tesis del presunto fraude electoral en las elecciones al Congreso del pasado 13 de mayo.

“No sé si era conveniente hacer una encuesta a pocos días de las elecciones, porque lo que termina pasando es que es más espuma, que realmente lo que está sucediendo”, apuntó.

Según la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría para SEMANA, Federico Gutiérrez se disparó 19 puntos porcentuales, al pasar del 4 % en febrero al 23 % en marzo, y se convirtió en el principal rival para Gustavo Petro.

En esta medición, Petro subió cinco puntos porcentuales en el mismo periodo y hoy tiene el 32 %.

Los resultados de esta encuesta indican que hay empate técnico por el tercer lugar aparecen Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández, ambos con el 10 % de la intención de voto.

Ingrid Betancourt llega al 3 %; y Enrique Gómez al 1 %. Por su parte, el voto en blanco estaría en el 5 % y el 13 % dijo no saber por quién votar.