La selva llora a su guardián: misteriosa muerte de reconocido indígena del Putumayo es atribuida a una fruta amazónica

Redacción Semana
13 de febrero de 2026, 5:38 a. m.
Óscar Eduardo Jelpud, indígena, guía turístico creador de Chigayaco, falleció en las últimas horas.
Óscar Eduardo Jelpud, indígena, guía turístico creador de Chigayaco, falleció en las últimas horas.

“Aquí en esta tierra he nacido, en esta tierra he crecido y en ella quiero vivir”, dice una de las canciones entonadas en los videos en YouTube de Óscar Eduardo Jelpud, un reconocido indígena del Putumayo que dedicó su existencia a cuidar la naturaleza, a su familia y a aprender de la cultura de sus ancestros.

YouTube video p5gDWTtytaM thumbnail

Y así lo hizo, conociendo caminos en la selva, los cuales compartió con miles de aventureros que se internaban en las marañas del sur de Colombia para conocer atractivos como la cascada Chigayaco, “la más hermosa del Putumayo”, que le dio nombre a su emprendimiento.

Pero más pronto de lo que cualquiera de sus allegados pudiera imaginar, a sus 31 años, Óscar murió. La noticia sorprendió esta semana a sus miles de seguidores no solo en las redes sociales, también en sus travesías en esos rincones de la jungla que tanto amaba.

Óscar Jelpud, índigena del Putumayo, guía turístico, músico y defensor de la naturaleza que murió en extrañas circunstancias.
Óscar Jelpud, índigena del Putumayo, guía turístico, músico y defensor de la naturaleza que murió en extrañas circunstancias.

“Este video es en homenaje a Óscar, mi gran amigo que perdió la vida ayer en el Putumayo, la vida es una sola muchachos y debemos disfrutarla al máximo ya que estamos de paso en este mundo y pues la muerte llega sin avisar, en el momento que menos nos lo esperamos. No importa la fama, no importa el dinero, no importa la presencia que tengamos, a fin de cuentas todos vamos a partir de este mundo en cualquier momento”, dijo en sus redes sociales Cleyderson, un influencer reconocido como Bioaventura que solamente en Facebook tiene una audiencia de más de 341 mil seguidores, 130 mil en Instagram, 4 mil en YouTube, 8 mil en TikTok.

También lamentó su muerte la Alcaldía del Valle del Guamuez, una municipalidad del Putumayo, que lo calificó como un “apreciado miembro del Resguardo Indígena Telar Luz del Amanecer”.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y a toda la comunidad indígena, acompañándolos con respeto y solidaridad en este momento de dolor. Que su legado, su memoria y su espíritu permanezcan siempre presentes en quienes tuvieron el honor de conocerlo”, escribieron.

Pero esos dos no son los únicos mensajes. Los hay así en diferentes perfiles, en diferentes comentarios y los habrá también en la selva.

“Lo conocí en Orito en una toma de medicina de mi esposo. Su música es hermosísima... No podía dejar de escucharla en esa fogata (le pedía otra y otra más)... Esa noche y madrugada fue suficiente para ver la bonita persona que era..hablamos de turismo, de su Chigayaco, de la observación de aves”, dijo Alexandra Mañosca Lasso en Facebook.

De la misma manera se despidió Fabián Andrade, indígena cercano a Óscar. “Hoy nos despedimos con profundo dolor de nuestro compañero OSCAR GELPUD, integrante valioso de nuestro resguardo indígena, cuya vida fue ejemplo de compromiso, respeto y sabiduría ancestral. Su legado permanecerá en cada enseñanza compartida y en la huella que dejó en nuestra comunidad. Que la fuerza de sus raíces y el espíritu de sus ancestros acompañen a su familia y a nuestro pueblo en este momento de duelo. Elevamos nuestras oraciones para que su camino hacia la eternidad esté lleno de luz y paz. Su memoria seguirá siendo un faro que nos inspire a trabajar con dignidad, unión y fortaleza”.

Pero, “¿qué le pasó a Óscar?”, se preguntan en redes sociales sus seguidores. Cleyderson dio una señal en uno de sus comentarios.

“Para los que van a preguntar cómo fue su muerte, se cree que una fruta venenosa amazónica ha terminado con su vida 💔”, respondió.

Aún no es claro. Lo único certero es que Óscar ha partido y que lo lloran su esposa, sus dos hijas, sus amigos, su familia y la selva.

