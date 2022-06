La suma de dinero que tendrá que pagar mujer que destruyó oficina de Claro en Cartagena

Una mujer identificada como Estefanía Morales Vergara protagonizó un bochornoso espectáculo en una de las sedes de la compañía de telecomunicaciones Claro, ubicada en el barrio El Laguito, de Cartagena.

En las imágenes, que fueron compartidas por varios internautas en las redes sociales, se puede apreciar cómo la mujer se enciende en un ataque de ira incontrolable en el momento en que uno de los empleados del lugar le pide que use el tapabocas.

Morales reacciona con violencia e inicialmente insulta al empleado que le está brindando la atención y le responde de manera grosera al momento en que este le hace el pedido de usar la protección.

Sin embargo, en cuestión de segundos, el hecho se torna aún más pesado y la mujer reacciona con violencia tratando de destruir todo a su paso. De hecho, inicialmente los empleados tratan de no tocarla para evitar cualquier enfrentamiento pero, ante su reacción, inmediatamente tratan de controlarla.

La mujer continúa con violencia destruyendo todo lo que ve, atacando al personal del almacén dañando inmobiliario y hasta un televisor que se encuentra en el lugar.

Inicialmente, toma un teclado y otras cosas que hay encima del mostrador, trata de lanzarles el mouse y otros objetos a los empleados.

Después, cuando muchos piensan que se está tranquilizando, la mujer se arrodilla en el suelo y empieza a hablar cosas sin sentido que dejan aún más inquietos a los visitantes del local y al personal.

Luego le grita a una de las empleadas “guerrillera, guerrillera” mientras intentan calmarla y otros piden que llamen a la policía.

“¡Equivocados! (…) Los maldigo, por las entrañas de Eva. Ay mi mamá, mi mamá”, empieza a decir, entre otras cosas que no se entienden.

Finalmente, la policía llegó al lugar para calmar a la mujer que, según las autoridades, es oriunda de San Pedro, Antioquia.

De acuerdo con las autoridades, la mujer causó daños materiales en la parte interna de la empresa como un televisor de 58 pulgadas, un teclado de computador, un monitor marca MLT, tres biométricos, cuatro separadores de vidrio, daños avaluados en 6′000.000 de pesos, caso dejado a disposición de la Fiscalía.

Algunos testigos del hecho aseguran que esta no es la primera vez que se ve a esta mujer causando escándalos en Cartagena; dicen que también lo hizo en la playa y en un hotel, pero esto no ha sido comprobado por las autoridades.

“No me arrepiento de nada”: profesor golpeó a un alumno que le hacía ‘bullying’ a un compañero

Se acaba de conocer un caso ocurrido en la ciudad de Piura, ubicada en el noroeste de Perú, donde un profesor reaccionó de manera violenta ante el acoso del que era objeto uno de sus estudiantes y que generó controversia en el país.

A través de la red social Facebook quedó registrada la imagen protagonizada por el profesor Daniel Mendiola, del colegio San Felipe, quien no soportó la manera como uno de sus alumnos era víctima de matoneo.

El docente reaccionó de manera violenta contra el alumno autor del matoneo y acto seguido lo golpeó; el hecho quedó registrado.

“El profesor del centro educativo San Felipe 1206, Daniel Mendiola, quien agarró a correazos a un alumno al ver que este pateaba a su compañero en horario de clase”, informó Marcona TV, al publicar una foto del momento.

Informó que “el docente decidió quitarse el cinturón y darle de correazos en las nalgas al estudiante agresor. Esto quedó grabado por los demás alumnos que quedaron asombrados por la escena”.

Aunque, una vez se conoció su reacción contra el alumno autor del bullying, se mostró preocupado ante la posibilidad de que fuera despedido, pero defendió lo que hizo.

“Sé que me van a despedir, o tal vez hasta me lleven preso, pero yo ya no podía seguir viendo tal injusticia, semejante abuso contra un indefenso. No me arrepiento de nada”, dijo en su momento.

Aunque, efectivamente, de manera automática fue separado del cargo, regresará a su salón a dictar clases luego de recibir el apoyo de padres y directivos que lo absolvieron.

“Doy gracias a los directivos de esta honorable institución por comprender mi situación y hacer justicia, tal como lo hice yo. Que esto quede como precedente para que todos sepan que aún podemos cambiar, que ser profesor no solo es llenar cuadernos, sino también enseñar y cultivar los verdaderos valores”, señaló Mendiola a través de sus redes sociales.