“La Unidad Nacional de Protección comprará 170 vehículos para hacerle frente a la cartelización”: Augusto Rodríguez

Desde que llegó a la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez ha dicho -una y otra vez- que el principal cuello de botella que tiene esa entidad es la “cartelización” que durante años han ejercido varias empresas arrendadoras de vehículos.

Por eso, le pidió al presidente Gustavo Petro que le autorice, con vigencias futuras, la compra urgente de 170 vehículos y el arrendamiento de muchos más a empresas que se dedican a la renta de automotores.

Rodríguez anunció que -en los últimos días- se reunió con funcionarios de la Dirección de Presupuesto Nacional y de los ministerios de Hacienda y el Interior.

“Vamos a superar este tema de la cartelización comprando algunos vehículos. Estamos en este momento en el proceso de la adquisición de los primeros 170 aspiramos también a tomar en arrendamiento, mediante el mecanismo de rating directo, un número muy importante de vehículos directamente por las empresas de esta actividad”, anunció Rodríguez.

Augusto Rodríguez. director de la UNP. Bogotá Diciembre 2 de 2022. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El director de la UNP expresó que se reducirá ostensiblemente el número de vehículos que esa entidad alquila con diferentes empresas en el país.

“La idea es tener un presupuesto suficiente para hacerle baypass a la cartelización de vehículos, que se aprovecha de la situación de que el presupuesto tradicionalmente se le ha entregado a la Unidad Nacional de Protección a cuentagotas, por periodo de tres o cuatro meses. Esto genera que la entidad tenga que estar permanentemente metida en procesos de selección que faciliten y atemperen todo tipo de actividades que le hacen todo tipo de daño a la entidad”, sostuvo.

La idea, dijo Rodríguez, es terminar con la intermediación que prestan las empresas que hoy contratan con la entidad.

cabe señalar que la semana pasada el funcionario fue agredido por un grupo de sindicalistas que realizaba una asamblea informativa en las afueras de la entidad.

En entrevista con SEMANA, el alto funcionario dijo que había muchos interesados en su cabeza.

SEMANA: ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué lo agredieron en el ingreso de su oficina, en la Unidad Nacional de Protección?

La entidad vive una compleja crisis - Foto: UNP

AUGUSTO RODRÍGUEZ (A.R): Hay una protesta de dos sindicatos de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Uno de ellos está dirigido por un señor Wilson Devia y él ha generado una situación que proviene de unas denuncias que tuve que trasladar a la Fiscalía, relacionadas con la persona aquella que, en alguna oportunidad, estuvo en la UNP confesando unas situaciones ilegales que había cometido junto con Wilson Devia.

El señor Devia —según fue ampliamente conocido, incluso en SEMANA— le arrendaba esquemas de protección al señor Manuel Castañeda de una manera ilegal porque eran esquemas de personas protegidas. Además, otra serie de cosas que hubo necesidad de poner en conocimiento de la Fiscalía.

Posteriormente, Manuel Castañeda resultó detenido en otro vehículo de la UNP con un alijo de droga. Como tuve que trasladar estos hechos a la Fiscalía, generó molestia en estas personas.

También, porque me he opuesto a que los llamados carteles de los vehículos blindados y de las empresas tercerizadoras de personal sigan esa política que traían desde las anteriores administraciones de negociar con los vehículos, de presentar carros viejos, de presentar personas tercerizadas sin llenar el pleno de las garantías laborales para ellos. En eso estoy, estoy pisando callos muy fuertes.

Augusto Rodríguez. director de la UNP. Bogotá Diciembre 2 de 2022. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA / Suministrado a Semana

Son 19 sindicatos, de los cuales dos están en esa situación. Los demás no están acompañando eso.

SEMANA: ¿Y qué quieren?

A.R.: En esta discusión, en este problema que hay, no hay temas laborales, son exclusivamente temas judiciales. Quieren mi cabeza, quieren que renuncie y que las prácticas corruptas que ha habido tradicionalmente se sigan repitiendo, y no estoy dispuesto a eso. Por eso, me han hecho todo este tipo de cosas.

SEMANA: ¿Y quiénes fueron quienes lo agredieron?

A.R.: Fueron unas órdenes dirigidas por Wilson Devia y un señor que llama Geovani Gallo, presidente de otro sindicato de estos que están en la situación que acabo de describir.

SEMANA: ¿Cómo fueron esos momentos? ¿Se imaginó que lo fueran a agredir?

A.R.: Este lunes 30 de enero yo alcancé a ingresar a la entidad, trabajé todo el día y en la tarde, cuando fui a salir, me agredieron. Fui a salir del vehículo y no lo pude hacer, no me dejaron, bloquearon el carro. La Policía, afortunadamente, estaba ahí. Como no me dejaban salir del carro, yo decidí bajarme y salí a pie. Y ahí están las imágenes, a mí me sacan corriendo hasta otro auto que me esperó más adelante.

Hemos logrado mantener la entidad abierta, aunque hay una de ellas en la que encadenaron a unas personas. La Policía nos ayudó. Este martes empezaron a controlar y no dejaban ingresar a los funcionarios, y trabajaban 500 personas.

Yo tengo que producir las resoluciones, cumplir tutelas de protección. Yo no puedo parar. Mi oficina no puede parar porque me pueden matar a mis protegidos y mi obligación es estar trabajando. No voy a negociar con ellos porque no es un tema laboral, no hay ningún pliego que se esté discutiendo. Nos han estado calumniando en las redes sociales, inventando cosas de muy mala presentación.