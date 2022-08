“La versión no es de la Comisión de la Verdad”: Francisco de Roux aclara polémica por Santrich

El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, estuvo en el Congreso de la República y se pronunció sobre la polémica que se ha generado por cuenta de la versión sobre un posible entrampamiento en el caso de Jesús Santrich.

Según De Roux, esa no es una conclusión de la Comisión de la Verdad y aclaró que no se puede atribuir a los investigadores dichas afirmaciones, ya que sencillamente fue un medio de comunicación el que hizo la afirmación.

“La afirmación que hace un periodista de la época, diciendo que la coca fue entregada por la Fiscalía, no es una afirmación de la Comisión de la Verdad. Este no es un documento del informe final, es un documento de estudio que hacen los investigadores. La referencia que hay y que se toma como entrampamiento es una cita de ‘El Espectador’, no es una cosa que afirme la Comisión, no es un juicio o una conclusión que hace la Comisión”, afirmó.

Sin embargo, el padre Francisco de Roux señaló que el caso de Jesús Santrich debe seguir investigándose. “La investigación que se entrega termina diciendo que este es un asunto que vale la pena seguir estudiando”, sostuvo.

Frente a toda la polémica que se ha generado con el exfiscal Néstor Humberto Martínez, De Roux señaló que él no fue citado porque la Comisión de la Verdad no tiene esas competencias, pero que sí intentaron establecer contacto con la Fiscalía.

“Los investigadores dicen que enviaron varias razones a la Fiscalía para poder hablar de eso y no hubo respuesta. No se citó a Néstor Humberto Martínez, le escribieron a la Fiscalía pidiendo un espacio para conservar, pero no se logró. Este no es un documento del informe final, es un documento de estudio de los investigadores”, explicó.

De Roux señaló que la Comisión de la Verdad está dispuesta a recibir todas las críticas que los diferentes sectores quieran hacer frente al informe, aunque aclaró que el trabajo que se hizo fue acucioso y tiene todo el sustento.

Como el exfiscal general Néstor Humberto Martínez le propuso al padre Francisco de Roux la creación de un “Tribunal de Honor”, con el fin de que, públicamente, su nombre quede limpio del posible entrampamiento al exguerrillero Jesús Santrich, dijo que está estudiando la carta para elaborar una respuesta a dicha solicitud.

En su informe ‘Los obstáculos para la continuidad de los procesos de paz en Colombia’, la Comisión de la Verdad sostiene que Santrich fue “inducido” por la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) y la Fiscalía General a cometer delitos. Esta acción, reseña, afectó considerablemente el Acuerdo de Paz y desestabilizó el caso, motivando a otros firmantes a volver a las armas por falta de garantías.

En mayo de 2021, las disidencias de las Farc confirmaron la muerte de Jesús Santrich tras una incursión de tropas del Ejército colombiano en la parte venezolana de la Serranía del Perijá.

En una carta de dos páginas, el exfiscal general Néstor Humberto Martínez rechazó el más reciente informe de la Comisión de la Verdad que calificó como un “entrampamiento” el operativo que se adelantó para capturar al excomandante de las Farc, Seuxis Paucias Hernández Solarte, más conocido como Jesús Santrich, el 9 de abril de 2018.

Para el exjefe del ente investigador, la operación se adelantó luego de tener información certera sobre el hecho que Santrich estaría liderando una organización que tenía como objetivo el tráfico de cocaína a los Estados Unidos. Debido a esto, se adelantó un operativo en cooperación de la DEA.

Martínez reseña que ninguna evidencia fue manipulada ni se usaron carnadas para atrapar al excomandante guerrillero, quien para esa época tenía una curul en la Cámara de Representantes por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) que se creó tras la firma del Acuerdo de Paz.