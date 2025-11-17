Lanzan artefacto explosivo cerca de RCN en Cali: el segundo ataque en un fin de semana

En la noche del domingo, 16 de noviembre, se registró una explosión cerca de las instalaciones del medio de comunicación RCN Televisión en Cali.

El incidente ocurrió en la carrera 8 con calle 30, en el barrio industrial Los Mangos.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado heridos en medio de la explosión; sin embargo, hubo varios daños estructurales. Se continúan las operaciones de investigación para determinar los responsables.

Minutos después de lo sucedido, la Personería de Santiago de Cali detalló los hechos en su perfil de X.

“La Personería Distrital de Santiago de Cali rechaza de manera categórica el atentado con artefacto explosivo ocurrido contra las instalaciones de un medio de comunicación en la ciudad”, dice el trino.

— Personería de Cali (@personeriacali) November 17, 2025

“Este hecho violento atenta contra la libertad de prensa, la seguridad ciudadana y el derecho de todos los caleños a estar informados. Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que avancen con celeridad en las investigaciones y se garantice que estos hechos no queden en la impunidad”, continuó.

“Desde el Ministerio Público reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, la protección de la vida y el respeto a quienes ejercen labores informativas en nuestro territorio”, finaliza la publicación.

La zona donde fue lanzado el artefacto explosivo sigue cerrada esta noche del domingo, mientras que las autoridades determinan los culpables.

Es el segundo ataque que ocurre en este sector, con RCN como objetivo. El pasado sábado, 15 de noviembre, fue lanzado un artefacto similar, el cual no logró explotar.

En la misma zona, de los mangos, se han reportado varios ataques en menos de una semana. | Foto: Tomado de internet

Además, ese mismo sábado se registró un segundo ataque en contra de la estación de policía en Los Mangos, al oriente de la capital vallecaucana.

Hasta ahora, se ha conocido que el dispositivo fue lanzado desde un carro que pasó por las instalaciones de la estación policial. Las cámaras de seguridad captaron el vehículo involucrado, el cual está siendo rastreado.

Los agentes que acudieron a la emergencia notificaron sobre cuatro heridos, dos de ellos agentes de la policía. El informe que compartió el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, asegura que ninguna de las víctimas se encuentra en estado crítico.