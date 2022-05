Las cuentas de Francisco Santos para que Rodolfo Hernández sea presidente, ¿le alcanzarán?

Este domingo 29 de mayo se llevó a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las que Gustavo Petro Urrego, del Pacto Histórico, logró la mayor votación con 7,35 millones de electores, y se enfrentará al candidato de la Liga Anticorrupción, Rodolfo Hernández, quien obtuvo el segundo lugar con 5,07 millones de votos.

Esa jornada está prevista para el 19 de junio de 2022, de acuerdo con el cronograma establecido por las autoridades electorales.

En ese sentido, ya se han mostrado varios apoyos al candidato de la Liga Anticorrupción, como es el caso del exvicepresidente de la República, Francisco Santos, quien en su cuenta de Twitter hizo sus cuentas para que el exalcalde de Bucaramanga sea elegido como próximo presidente de Colombia.

“Voto útil, voto inteligente. Cambio sin odio ni destrucción. Gustavo Petro tiene su techo y la suma de Fico Gutiérrez y Rodolfo Hernández le saca más de 1.5 millones de votos. Ojo con el voto en blanco que es un voto por Petro y lo van a mover duro”, publicó Santos en su perfil de la red social.

A su vez, Federico Gutiérrez anunció su apoyo a Rodolfo Hernández, después de reconocer su derrota este domingo. Aseguró que lo hará él, pero también su fórmula vicepresidencial Rodrigo Lara.

“Al saber que nuestra posición es determinante para el país, yo no he hablado con Rodolfo ni necesito hacerlo, nosotros no queremos perder el país ni perder el futuro de Colombia. Por eso Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo el próximo 19 de junio. Nosotros no somos ni seremos indiferentes y queremos lo mejor para el colombiano”, puntualizó.

Hasta hace unos días, Federico Gutiérrez era el más seguro rival de Petro en la segunda vuelta. Así lo habían vaticinado todas las encuestas. Le había ganado el pulso a Petro y se quedó con el apoyo del Partido Liberal, la colectividad que tiene el mayor número de congresistas, sumando los senadores y representantes a la Cámara electos. La coalición del Equipo por Colombia estaba unida.

El candidato tenía todo para una buena votación. Su hoja de vida es limpia y no tiene procesos judiciales. Aunque en la campaña le fue muy bien, al final no le alcanzó para pasar a segunda vuelta.

Fico tuvo un tono conciliador en la campaña. Fue cuidadoso, poco agresivo y muy claro en su propuesta de gobierno, basada en el orden, el respeto a la democracia y las libertades, y las oportunidades para todos. Pero el paso a la segunda vuelta de Rodolfo demuestra que el país busca una opción más radical.

¿El Centro Democrático se acercará a Rodolfo Hernández?

Después de los resultados de primera vuelta, muchos integrantes del Centro Democrático que apoyaban a Federico Gutiérrez ya le hacen guiños a Rodolfo Hernández.

“El triunfo de Rodolfo es el triunfo contra el establecimiento. El país necesita cambios, no el suicidio que ofrece Petro, pero sí autoridad, orden y la prosperidad que ofrece un empresario como el ingeniero Rodolfo Hernández”, comentó la senadora María Fernanda Cabal.

El hijo de la congresista uribista reconoció que ya está con el exalcalde de Bucaramanga. “Me llamo Juan José Lafaurie Cabal y quiero que el ing. Rodolfo Hernández sea mi presidente”, señaló Juan José Lafaurie.

Su apoyo a Rodolfo Hernández es obvio, pero fue sorpresivo que lo hiciera desde el mismo discurso de la derrota. Por lo general, los candidatos esperan tiempo para lograr alianzas y cuotas en un eventual gobierno. Ese no fue el caso de Fico.

El candidato aseguró que entregaba su apoyo de una vez por el peligro que para él representa la llegada del líder del Pacto Histórico al poder. “Gustavo Petro sería un peligro para la democracia, para la economía, para nuestros hijos”, aseguró Fico Gutiérrez.

Si Fico lograra pasarle sus cinco millones de votos a Rodolfo, el ingeniero sería ya el seguro vencedor. Pero como en política eso no sucede así, la segunda vuelta seguirá siendo de infarto. Pero la suma que le dio Fico este domingo sí le dará mucho peso al ingeniero.