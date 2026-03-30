“Las Fuerzas Militares no están derrotadas”: el general Hugo López lanzó sentido mensaje a las tropas

El comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo López, lanzó un duro mensaje a sus tropas, al indicar que no se encuentran desmotivadas ni politizadas.

“Las Fuerzas Militares no están desmoralizadas, ni derrotadas, ni acabadas, ni politizadas. Así lo tenga que repetir todos los días. Somos hombres y mujeres que se levantan con la convicción de servir a Colombia en condiciones, algunas veces, adversas. En algunas ocasiones con limitaciones, pero siempre con honor, disciplina y amor por la patria”, dijo el alto mando militar.

Agregó el general López que: “Siempre habrán necesidades y aspectos por mejorar, como en cualquier institución del Estado, pero eso no significa que la moral de la tropa esté por el piso”.

El General Hugo Alejandro López Barreto, es el comandante de las Fuerzas Militares. Foto: Guillermo Torres / Semana

“Al contrario, nuestra misión se ha enfocado en combatir de manera contundente y sostenida a todos los grupos armados ilegales, permitiéndonos de esta forma, fortalecer la moral combativa. Los temas de política y de seguridad son debates legítimos y necesarios en una democracia legítima, pero lo que no puedo permitir es que se desconozca el sacrificio diario de nuestros hombres y mujeres que no cesarán en la defensa y protección de Colombia”, señaló el alto mando militar.

Durante el Gobierno Petro diferentes sectores políticos de oposición han acusado al Jefe de Estado de politizar a la Fuerza Pública con varias decisiones.

Al presidente Gustavo Petro, detractores políticos lo han acusado de politizar a las Fuerzas Militares. Foto: Presidencia

Dentro de las decisiones se encuentran el haber reintegrado a militares que lo apoyaron cuando era candidato presidencial, el retiro de más de 60 generales de la Fuerza Pública, el debilitamiento de la inteligencia militar, entre otras.

Para algunos sectores como el Centro Democrático, estas decisiones no se adoptaron con un carácter estratégico militar, sino con fines políticos. En medio de la tensión —donde ha quedado en medio la Fuerza Pública— el crecimiento de los grupos criminales en el país ha sido evidente y reconocido por funcionarios del propio Gobierno.