Laura Sarabia no tiene impedimento para volver al Gobierno: así lo afirma la defensa de la exjefa del Gabinete de Gustavo Petro

“La reincorporación de Laura Sarabia Torres al Gobierno se ha dado en un área que no tiene, ni ha tenido, relación funcional con las instancias involucradas en las investigaciones en curso”. De esta forma, y por medio de un comunicado, el abogado Jorge Mario Gómez Restrepo le salió al paso a los cuestionamientos que se han presentado luego que se conociera que Sarabia iba a tener un nuevo cargo en el Gobierno, pese a que hace unos meses renunció después de la polémica por la prueba del polígrafo a la que fue sometida Marelbys Meza, quien era la niñera de su hijo, así como las interceptaciones ilegales a su teléfono.

Igualmente, advierten que hasta el momento no ha sido llamada a imputación de cargos por lo que “la presunción de inocencia de Laura Sarabia Torres se mantiene intacta, no hay ningún impedimento para que cumpla funciones políticas”. En otro de los apartes del comunicado se manifiesta que por la prueba de polígrafo a la que fue sometida, en enero de este año en un salón ubicado en inmediaciones de la Casa de Nariño, la entonces jefa del Gabinete de Gustavo Petro no tuvo participación alguna.