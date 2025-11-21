Suscribirse

Nación

Leopoldo Múnera se pronuncia luego de que Consejo de Estado tumbara su nombramiento como rector de la Universidad Nacional, “Voy a respetar la sentencia”

El profesor se pronunció a través de un video de YouTube de la institución educativa.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
21 de noviembre de 2025, 2:21 p. m.
Profesor Leopoldo Múnera Ruiz se pronunció luego de que el Consejo de Estado tumbara su nombramiento como rector de la Universidad Nacional
Profesor Leopoldo Múnera Ruiz se pronunció luego de que el Consejo de Estado tumbara su nombramiento como rector de la Universidad Nacional | Foto: Universidad Nacional

El Consejo de Estado anuló el nombramiento de Leopoldo Alberto Múnera Ruiz como rector de la Universidad Nacional de Colombia para el periodo 2024-2027. La decisión se dio luego de que la Sección Quinta del Consejo de Estado revisara varias demandas de nulidad contra el proceso de designación y concluyera que el acto administrativo por el cual fue designado Múnera carecía de validez jurídica, ya que el proceso formal de elección había terminado con la designación previa de José Ismael Peña Reyes en marzo de 2024.

El Consejo de Estado puntualiza que una decisión como esta solo podía ser revertida por la jurisdicción contencioso-administrativa, lo cual se dio ahora con esta sentencia de única instancia que es definitiva e inapelable. En consecuencia, Leopoldo Múnera debe dejar la rectoría inmediatamente. Múnera es politólogo y abogado, favorito en una consulta estudiantil previa, aunque esta consulta no tenía carácter vinculante.

A pocas horas de conocerse la decisión el profesor Múnera se pronunció asegurando que respetaría “la sentencia proferida por el Consejo de Estado, pero considero que fue muy laxo con el Consejo Superior que designó a Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional de Colombia y muy estricto con el Consejo Superior que designó a Leopoldo como rector de la Universidad Nacional de Colombia”.

Comunicado del profesor Leopoldo Múnera Ruiz

A través de su pronunciamiento oficial en el canal de YouTube de la Universidad Nacional, el exrector aseguró también que “en este momento la responsabilidad sobre la dirección de la universidad y sobre el futuro de la dirección de la universidad, sobre el nombramiento del rector le corresponde al Consejo Superior Universitario en concordancia con las dos sentencias proferidas por el Consejo de Estado”.

Múnera dio detalles sobre las dos sentencias del Consejo, asegurando que “la primera que resalta que no hay restablecimiento del derecho en el caso del profesor Ismael Peña y la segunda que declara la nulidad en el caso de mi designación”.

El rector de la UNAL, Leopoldo Múnera Ruiz, durante la 87ª Sesión del Consejo de Rectores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo.
El rector de la UNAL, Leopoldo Múnera Ruiz, durante la 87ª Sesión del Consejo de Rectores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo. | Foto: Comunicaciones AUGM

Finalmente el exrector hizo un llamado a la calma sobre el futuro de la institución educativa asegurando que ”el equipo directivo de la Universidad Nacional llama a la comunidad universitaria a asumir este futuro inmediato con tranquilidad y con calma que podamos sobre la sentencia y sobre lo que nos espera en la universidad, pero además que podamos culminar el semestre realizando las funciones misionales que tiene nuestra institución y también con una coherencia académica y administrativa”.

Reaparición de José Ismael Peña tras más de un año en que fu destituido como rector de la Universidad Nacional.
Reaparición de José Ismael Peña tras más de un año en que fu destituido como rector de la Universidad Nacional. | Foto: X (@JoseIsmaelPena)
Contexto: El profesor José Ismael Peña pide hacer una transición ordenada e inmediata de la rectoría de la Universidad Nacional tras fallo del Consejo de Estado

Con la salida de Múnera, el rector encargado actualmente es José Ismael Peña Reyes, el funcionario inicialmente designado por el Consejo Superior Universitario y reconocido desde marzo de 2024 como rector legítimo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Final de la Copa Sudamericana 2025: canal y hora para ver a Lanús vs. Atlético Mineiro

2. Gustavo Petro agitó las redes al revelar conversación inédita con Nicolás Maduro: los detalles impactaron

3. La intimidación de América a rivales del grupo A, tras debutar perdiendo con Nacional: esto dijeron

4. Daniel Quintero se quedó sin candidatura a la Presidencia. Procuraduría deja en firme sanción disciplinaria por participación en política

5. Movilidad en Bogotá este viernes 21 de noviembre: varios accidentes han generado problemas en distintas vías

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Universidad NacionalConsejo de Estadorector de la universidad nacional

Noticias Destacadas

Daniel Quintero Doumento PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

Daniel Quintero se quedó sin candidatura a la Presidencia. Procuraduría deja en firme sanción disciplinaria por participación en política

Redacción Semana
Así se encuentra la movilidad a la altura de la estación Héroes de TransMilenio.

Movilidad en Bogotá este viernes 21 de noviembre: varios accidentes han generado problemas en distintas vías

Redacción Vehículos
Imágenes que muestran el momento en el que el presunto ladrón estaba en el piso y un sujeto lo golpeó tras la respuesta.

Presunto ladrón desata indignación por respuesta que dio tras ser capturado en Bogotá: “Primera vez que vengo a robar”

Redacción Nación

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.