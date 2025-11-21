Leopoldo Múnera se pronuncia luego de que Consejo de Estado tumbara su nombramiento como rector de la Universidad Nacional, “Voy a respetar la sentencia”

El Consejo de Estado anuló el nombramiento de Leopoldo Alberto Múnera Ruiz como rector de la Universidad Nacional de Colombia para el periodo 2024-2027. La decisión se dio luego de que la Sección Quinta del Consejo de Estado revisara varias demandas de nulidad contra el proceso de designación y concluyera que el acto administrativo por el cual fue designado Múnera carecía de validez jurídica, ya que el proceso formal de elección había terminado con la designación previa de José Ismael Peña Reyes en marzo de 2024.

El Consejo de Estado puntualiza que una decisión como esta solo podía ser revertida por la jurisdicción contencioso-administrativa, lo cual se dio ahora con esta sentencia de única instancia que es definitiva e inapelable. En consecuencia, Leopoldo Múnera debe dejar la rectoría inmediatamente. Múnera es politólogo y abogado, favorito en una consulta estudiantil previa, aunque esta consulta no tenía carácter vinculante.

A pocas horas de conocerse la decisión el profesor Múnera se pronunció asegurando que respetaría “la sentencia proferida por el Consejo de Estado, pero considero que fue muy laxo con el Consejo Superior que designó a Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional de Colombia y muy estricto con el Consejo Superior que designó a Leopoldo como rector de la Universidad Nacional de Colombia”.

A través de su pronunciamiento oficial en el canal de YouTube de la Universidad Nacional, el exrector aseguró también que “en este momento la responsabilidad sobre la dirección de la universidad y sobre el futuro de la dirección de la universidad, sobre el nombramiento del rector le corresponde al Consejo Superior Universitario en concordancia con las dos sentencias proferidas por el Consejo de Estado”.

Múnera dio detalles sobre las dos sentencias del Consejo, asegurando que “la primera que resalta que no hay restablecimiento del derecho en el caso del profesor Ismael Peña y la segunda que declara la nulidad en el caso de mi designación”.

El rector de la UNAL, Leopoldo Múnera Ruiz, durante la 87ª Sesión del Consejo de Rectores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo. | Foto: Comunicaciones AUGM

Finalmente el exrector hizo un llamado a la calma sobre el futuro de la institución educativa asegurando que ”el equipo directivo de la Universidad Nacional llama a la comunidad universitaria a asumir este futuro inmediato con tranquilidad y con calma que podamos sobre la sentencia y sobre lo que nos espera en la universidad, pero además que podamos culminar el semestre realizando las funciones misionales que tiene nuestra institución y también con una coherencia académica y administrativa”.

Reaparición de José Ismael Peña tras más de un año en que fu destituido como rector de la Universidad Nacional. | Foto: X (@JoseIsmaelPena)