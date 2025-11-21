El profesor José Ismael Peña pide hacer una transición ordenada e inmediata de la rectoría de la Universidad Nacional tras fallo del Consejo de Estado

Sigue la crisis en la Universidad Nacional tras la divulgación de un comunicado del profesor José Ismael Peña Reyes, profesor titular y rector designado para el periodo 2024-2027, en el que reivindica su nombramiento como rector de la Universidad Nacional y llama a una transición inmediata luego de que el Consejo de Estado reiterara la nulidad de la designación de Leopoldo Múnera.

Comparto comunicado a la opinión y a la comunidad universitaria @UNALOficial pic.twitter.com/eNudrZYRoP — Jose Ismael Peña Reyes (@JoseIsmaelPena) November 21, 2025

En el texto, Peña señala que la alta corte profirió sentencia definitiva, ratificando que su elección fue realizada conforme al ordenamiento jurídico y que el proceso, liderado por el Consejo Superior Universitario (CSU), cumplió con los requisitos de ley.

Peña sostiene que la decisión judicial “reafirma el valor del debido proceso en una institución democrática, plural y comprometida con el país” y advierte que el acatamiento de los fallos judiciales es esencial para la vigencia del Estado de Derecho.

RECTOR U NACIONAL | Foto: Catalina Olaya

Por ello, hace un llamado “sincero y urgente” a la comunidad universitaria (estudiantes, docentes, funcionarios y egresados) para reencontrarse desde el respeto y el diálogo.

El profesor, quien asegura haber dedicado 44 años a la institución, reconoce que las tensiones recientes han afectado la vida académica y el bienestar institucional. “No podemos permitir que se repitan”, afirma mientras insiste en que la autonomía universitaria no pertenece a una persona ni a un grupo, sino a toda la nación colombiana.

Universidad Nacional de Colombia sede principal Bogota Estudiantes Universitarios Especial 150 años de abierta la universidad Nacional de Colombia Bogota 13 septiembre 2017 Foto Daniel Reina Romero Revista Semana | Foto: Daniel Reina Semana

Peña se compromete a trabajar “incansablemente por la estabilidad y la continuidad de la vida académica”, e invita a la comunidad a dedicar “cada centímetro del campus y cada minuto del día” a seguir construyendo una universidad pública que responda a las necesidades del país.

En su mensaje, enfatiza que la Nacional continúa funcionando con normalidad en todos sus proyectos académicos, científicos, artísticos y de extensión, y destaca el aporte cotidiano de estudiantes, profesores y trabajadores al conocimiento del país.

El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, ganó otra tutela que garantiza su permanencia en la institución. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.