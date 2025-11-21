Suscribirse

Política

El profesor José Ismael Peña pide hacer una transición ordenada e inmediata de la rectoría de la Universidad Nacional tras fallo del Consejo de Estado

Peña fue designado rector para el periodo 2024-2027 y luego fue sustituido por Leopoldo Munera quien, hasta hoy, se mantiene en ese cargo.

Redacción Semana
21 de noviembre de 2025, 12:01 p. m.
Múnera contó con el respaldo de cinco consejeros, en medio de la sesión extraordinaria, en la que otros consejeros (Ignacio Mantilla, Diego Torres y Verónica Botero) abandonaron la reunión. El Consejo Superior Universitario firmó una resolución donde dejó sin piso la elección de Peña, quien fue escogido por un proceso democrático el 21 de marzo de 2024.
La decisión de que José Ismael Peña (izquierda) fuera el rector de la Nacional generó rechazo y hoy el profesor Leopoldo Múnera (derecha) dirigirá la universidad por decisión del Consejo Superior Universitario. Foto: Semana | Foto: Semana

Sigue la crisis en la Universidad Nacional tras la divulgación de un comunicado del profesor José Ismael Peña Reyes, profesor titular y rector designado para el periodo 2024-2027, en el que reivindica su nombramiento como rector de la Universidad Nacional y llama a una transición inmediata luego de que el Consejo de Estado reiterara la nulidad de la designación de Leopoldo Múnera.

Contexto: Se cayó el nombramiento de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional. Golpe al Gobierno

En el texto, Peña señala que la alta corte profirió sentencia definitiva, ratificando que su elección fue realizada conforme al ordenamiento jurídico y que el proceso, liderado por el Consejo Superior Universitario (CSU), cumplió con los requisitos de ley.

Peña sostiene que la decisión judicial “reafirma el valor del debido proceso en una institución democrática, plural y comprometida con el país” y advierte que el acatamiento de los fallos judiciales es esencial para la vigencia del Estado de Derecho.

Contexto: Se agudiza la disputa entre el rector de la Universidad Nacional y Rotorr: la pelea ‘política’ dejó a 140 familias campesinas sin empleo
RECTOR U NACIONAL
RECTOR U NACIONAL | Foto: Catalina Olaya

Por ello, hace un llamado “sincero y urgente” a la comunidad universitaria (estudiantes, docentes, funcionarios y egresados) para reencontrarse desde el respeto y el diálogo.

El profesor, quien asegura haber dedicado 44 años a la institución, reconoce que las tensiones recientes han afectado la vida académica y el bienestar institucional. “No podemos permitir que se repitan”, afirma mientras insiste en que la autonomía universitaria no pertenece a una persona ni a un grupo, sino a toda la nación colombiana.

Contexto: Consejo de Estado rechazó demandas que pedían anular la elección de Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional
Universidad Nacional
Universidad Nacional de Colombia sede principal Bogota Estudiantes Universitarios Especial 150 años de abierta la universidad Nacional de Colombia Bogota 13 septiembre 2017 Foto Daniel Reina Romero Revista Semana | Foto: Daniel Reina Semana

Peña se compromete a trabajar “incansablemente por la estabilidad y la continuidad de la vida académica”, e invita a la comunidad a dedicar “cada centímetro del campus y cada minuto del día” a seguir construyendo una universidad pública que responda a las necesidades del país.

En su mensaje, enfatiza que la Nacional continúa funcionando con normalidad en todos sus proyectos académicos, científicos, artísticos y de extensión, y destaca el aporte cotidiano de estudiantes, profesores y trabajadores al conocimiento del país.

El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, ganó otra tutela que garantiza su permanencia en la institución.
El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, ganó otra tutela que garantiza su permanencia en la institución. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

El comunicado finaliza con un llamado a la no polarización, al respeto por la institucionalidad y a reenfocar los esfuerzos en la excelencia académica y la investigación al servicio de la nación.

