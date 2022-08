Liberan a mujer secuestrada en el Valle por la que exigían 500 millones para su rescate

Tras más de una semana secuestrada, María Elena Rengifo recuperó su libertad en las últimas horas. La mujer había sido raptada por hombres armados en jurisdicción del departamento del Cauca cuando, en compañía de su esposo, el docente Víctor Manuel Ramírez Rodríguez, se dirigía hacia Florida, Valle del Cauca.

De acuerdo con el docente, su esposa fue liberada este domingo en la tarde en un paraje desconocido y ya se encuentra junto a él y sus hijos. “Físicamente está bien, pero en la parte emocional está decaída. Esto no se le desea a nadie, jamás en la vida”, aseguró.

Por la liberación de María Elena, quien tiene 45 años, según relató el docente, los captores exigieron el pago de 500 millones de pesos, una suma de dinero que expuso no tener.

“Nos abordó un grupo armado, unas personas en moto me hicieron parar, me apuntaron con un arma, se montaron a mi camioneta y me hicieron devolver hacia Miranda y en un punto llamado Guatemala me hacen bajar a mí y se llevan a mi esposa”, relató hace unos días sobre el secuestro, ocurrido el 11 de agosto.

El hombre en ningún momento refirió amenazas en su contra ni de su esposa y afirmó que no entendía por qué la secuestraban: “Yo solo he servido a la comunidad durante 25 años, soy profesor de profesión, soy un asalariado más, al igual que mi esposa, porque nosotros no tenemos negocios privados ni nada”.

Luego de la liberación, reconoció el apoyo que le brindaron desde diferentes sectores en estos días difíciles. “Agradezco a toda la comunidad, a todos los que estuvieron muy pendientes de la situación en nuestra familia y a los medios de comunicación”, dijo Ramírez una vez se conoció la liberación.

En el municipio de Florida, donde Ramírez funge como docente, se realizaron marchas y actos simbólicos para exigir la liberación de María Elena y rechazar este flagelo. Desde la Secretaría de Educación departamental y el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (Sutev) alzaron su voz para pedir el regreso a la libertad de la mujer.

“Bienvenida María Elena Rengifo a la libertad. Qué buena noticia que te hayan liberado de ese secuestro y hoy estés con tus seres queridos queridos. Dios te bendiga y permita que nadie mas pierda su libertad”, puntualizó en Twitter el representante a la Cámara Alejandro Ocampo. Por su parte, Nelson Alarcón, presidente, de la Federación Colombiana de Educadores, expuso que “con gran alegría recibimos la liberación de María Elena Rengifo, esposa de nuestro compañero docente del Valle del Cauca”.

Las autoridades no se han pronunciado sobre la liberación de la mujer. Entre tanto, el brigadier general William Fernando Prieto Ruiz, comandante de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, recomendó recientemente que, en caso de secuestro, se informe “en tiempo real” la situación, para que las autoridades desplieguen sus capacidades y exista mayor posibilidad de lograr el rescate de las víctimas. Este flagelo puede denunciarse a través de la línea 165 a nivel nacional.