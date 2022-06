“Llamé a Gustavo Petro para felicitarlo”: presidente Duque tras resultado electoral

Este domingo 19 de junio se llevó a cabo la jornada electoral en la que se disputó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que enfrentaron a Gustavo Petro, del Pacto Histórico, y a Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

El primero se quedó con la victoria y suma actualmente 11.26 millones de votos, es decir, el 50.48 %, mientras que Rodolfo Hernández alcanzó el 47.26 %, con 10.54 millones de sufragios.

A los resultados reaccionó el actual primer mandatario de Colombia, Iván Duque Márquez, quien felicitó a Petro y con el que comenzará el proceso de empalme de cara al próximo período presidencial.

“Llamé a @PetroGustavo para felicitarlo como presidente electo de los colombianos. Acordamos reunirnos en los próximos días para iniciar una transición armónica, institucional y transparente”, dijo Duque Márquez.

— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) June 19, 2022

El líder de la izquierda, quien llegó a esta contienda electoral en representación del Pacto Histórico, se posesionará como el primer mandatario de los colombianos el próximo 7 de agosto, después de derrotar en las urnas al ingeniero Rodolfo Hernández.

La tercera fue la vencida

Después de 12 años de intentar llegar a la Presidencia, Petro por fin logró su cometido. El ahora presidente electo ya había participado en otras dos campañas presidenciales, siendo la de 2010 la primera ocasión en la que optó por el puesto en la Casa de Nariño.

En esa ocasión, el político se quedó con la cuarta posición de las elecciones, con un total de 1.329.512 votos, es decir, un 10.13 % de la votación. En tercer lugar, estuvo el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, con 1.4 millones de votos. En ese año, la segunda vuelta se disputó entre Juan Manuel Santos, quien llegó como candidato del uribismo, y el exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, siendo el primero quien se quedó con las elecciones.

Ocho años después (2018), Petro volvió al ring, esta vez mucho más experimentado en la arena pública, ya que venía con un trabajo desarrollado entre 2012 y 2015 en la Alcaldía de Bogotá a sus espaldas. En esta ocasión, Petro obtuvo casi 5 millones de votos que le valieron para pasar a segunda vuelta, junto con el candidato del Centro Democrático, Iván Duque (7.5 millones).

Finalmente, en esta segunda elección, Duque superó a su contrincante de izquierda por más de dos millones de votos (10.3 millones y 8 millones, respectivamente), convirtiéndose así en la persona elegida por los colombianos para dirigirlos entre 2018 y 2022. Por su parte, Petro, una vez más, llegó al Congreso de la República como senador, gracias al llamado Estatuto de la Oposición.

De esta forma, el congresista de la Colombia Humana tuvo otros cuatro años para replantear su idea política, y, prácticamente, hacer una nueva campaña justo cuando acabó la de 2018; estrategia, tildada por muchos como polémica al señalarla como una campaña sucia, que le funcionó a la perfección, y que hoy lo tiene como el personaje que reemplazará, precisamente, al hombre que lo derrotó en 2018 como nuevo presidente de Colombia.

Cabe recordar que, de acuerdo con las palabras que el mismo Petro dio, en caso de no ganar en estas elecciones, esta sería la última campaña presidencial en la que participaría. “He llevado a las fuerzas de la sociedad a un punto en donde se disputó el poder, con mis ideas, con mi lucha. Como se dice popularmente los asustamos a los del poder, pero si como tantas veces ha pasado en la historia, no se pudo, entonces les tocará a otras personas, a otras generaciones”, dijo el entonces candidato hace algunas semanas.