En una carta firmada por el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, le pidió al ministro del Interior, Armando Benedetti, que reflexione frente a los señalamientos que hizo en las últimas horas en contra de la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana.

En la misiva se manifiesta que es necesario aplicar tanto la prudencia como el respeto a la autonomía de la Rama Judicial, en atención a lo establecido en la Constitución Política de Colombia.

“Como presidente del Consejo Superior de la Judicatura, he decidido acercarme a usted por este medio para expresarle mi profunda preocupación ante sus recientes declaraciones en contra de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora Cristina Lombana Velásquez, quien cumple con responsabilidad y compromiso sus funciones dentro de esta alta corporación”, señala la carta de dos páginas.

Para el magistrado Vallejo Jaramillo, pese a que cada ciudadano puede tener su opinión frente a las decisiones que emita la justicia, es deber y responsabilidad acatarlas con respeto.

Desde el Palacio de Justicia, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció una denuncia ante la CIDH contra la magistrada Cristina Lombana, al afirmar que enfrenta una persecución judicial tras el allanamiento a su casa en Barranquilla. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/f0wBZesisQ — Revista Semana (@RevistaSemana) November 11, 2025

“De suerte que, si usted u otro ciudadano tuviera alguna objeción en relación con la validez o proporcionalidad de una actuación de cualquiera autoridad judicial, deberá postularlo en forma argumentada al interior del escenario natural de diálogo ritualizado y garantista, como es el proceso en sí mismo”, agregó.

El hecho de que el jefe de la cartera política emitiera frases descalificadoras contra la magistrada Lombana por un allanamiento que se adelantó en medio de una investigación en su contra representa, en concepto del presidente de la Judicatura, un agravante.

“Manifiesto con prudencia, pero con absoluta firmeza, que este tipo de pronunciamientos agresivos constituyen un grave atropello hacia la institucionalidad y una vulneración al principio de independencia judicial, que es pilar esencial del Estado social del derecho y, por ende, garantía indispensable para la protección de los derechos y libertades de todos los habitantes de la patria”, enfatiza la misiva.

Por los hechos recientes y los continuos mensajes en redes sociales y medios de comunicación por parte de Benedetti contra la magistrada Lombana, se le hizo un llamado a la reflexión, con el fin de que revise los alcances de sus declaraciones.

Cristina Lombana, magistrada de la Corte Suprema de Justicia. | Foto: Corte Suprema de Justicia

“Lo invito a reflexionar que las descalificaciones personales y los señalamientos injuriosos contra quienes administran justicia atacan su dignidad y ubican al servidor en un escenario de polarización y virulencia, que va en contravía de la autonomía judicial y para nada contribuye al interés de unir a la nación en torno a propósitos democráticos que se tramiten por las vías institucionales propias de un Estado liberal, basado en el irrestricto respeto a la dignidad humana”, aclaró.