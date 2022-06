Lo último: Armando Benedetti, a indagatoria ante la Corte Suprema este viernes

La Corte Suprema de Justicia citó para este viernes 3 de junio al senador Armando Benedetti a ampliación de indagatoria, en una de las investigaciones más polémicas en su carrera política. Precisamente, Cristina Lombana, magistrada de la Corte Suprema de la Sala de Instrucción, lo llamó en medio de señalamientos por presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, esta vez se da por supuesto lavado de activos.

Benedetti ha señalado que no tiene nada que ver con estos hechos de los cuales lo señalan. De hecho, en su momento en entrevista con SEMANA, dijo: “Lo que la magistrada trata de demostrar, o lo que dice el auto, en un informe dice que yo tengo que demostrar de dónde salieron 3.000 millones de pesos, pero, ojo, son 3.000 millones de pesos en 18 años. Muchos medios hablan como si me hubieran consignado eso y que tengo que demostrar de dónde es”.

La Corte Suprema corrió traslado a la defensa un informe de 150 páginas el pasado viernes. Se trata de un informe económico con datos entre los años 2002 a 2018, sobre patrimonio a justificar. Por tratarse de un informe muy extenso, la defensa está haciendo algunos ajustes y es probable que se solicite aplazamiento.

SEMANA conversó con el senador Armando Benedetti hace varias semanas sobre la investigación que adelanta Cristina Lombana. El congresista señaló: “Es una persecución porque no están investigando un delito, sino viendo a ver si me encuentran un delito. Me cambia el delito porque no hay nada nuevo, porque no hay pruebas es la novena investigación que me abre la magistrada. Hace poco corrieron traslado de un informe que ella pide. Como no le gusta uno, pide otro informe”, dijo el congresista a SEMANA.

En este caso, lo que hizo la Corte Suprema fue negar una recusación que presentó el congresista para que la magistrada Cristina Lombana se apartara de la investigación.

En este caso, las dudas o sospechas de la Corte surgen en la declaración de renta que realizó el parlamentario ante la Dian, en que deja claro que su única actividad económica y sus recursos provienen solo de su labor como senador y, al cruzarlos con sus gastos, inversiones, compras y lujos en sus tarjetas de crédito, las cuentas no cuadrarían.

Desde un comienzo, la defensa señaló que la Corte pareciera no tener en cuenta el ingreso por reposición de votos y que también le entró plata por la venta de un apartamento. Asegura que hay fallas en el informe y que darán las explicaciones necesarias. La investigación sigue en manos del despacho de Cristina Lombana y por ahora el senador entregará seguramente las explicaciones que el alto tribunal requiere para el proceso.