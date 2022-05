Lo último | Asesinato de niña de 5 años que conmociona a La Plata, Huila, sería por venganza

El asesinato de una niña de apenas cinco años tiene conmocionados a los habitantes del municipio de La Plata, en el departamento del Huila, luego de haber sido reportada como desaparecida y encontrada a aproximadamente a un kilómetro de la vivienda el pasado 13 de mayo.

La menor Karol Natalia Chantre se encontraba sola con su hermano de diez años en la casa, ubicada en la vereda La Alpina. “La niña se pierde. Se escucha un golpe y el niño ve que su hermanita no está y no la encuentra”, reveló el comandante de la Policía del Huila, coronel Gustavo Adolfo Camargo, sobre lo que pasó el día de los hechos.

Cuando se reportó el caso a la Policía, inmediatamente se designó un grupo especial de infancia y adolescencia para que buscaran a la menor. “Se hizo un rastrillo y la encontramos sobre el mediodía (del día siguiente) en una zona boscosa”, contó.

El comandante de la Policía del Huila aseguró a SEMANA que se descartó totalmente que el asesinato de Karol Natalia Chantre fuera a raíz de un secuestro o que estuvieran involucrados grupos delincuenciales en el crimen.

La principal hipótesis que estudia la Policía es que el crimen obedecería a amenazas en el sector y a una venganza. Además, el coronel Gustavo Adolfo Camargo afirmó que, al parecer, el cuerpo de la niña, “no tiene ningún rastro de violencia, ni parece que fue accedida sexualmente”.

Sin embargo, aclaró que es necesario esperar el dictamen médico que confirme o descarte estas versiones iniciales que indican que el cuerpo de la niña no tiene ningún signo de violencia.

En la tarde de este domingo se están llevando a cabo audiencias y entrevistas para determinar qué fue lo que pasó exactamente con la menor, y este lunes a las nueve de la mañana se revelará a la opinión pública los detalles del caso y de lo que realmente ocurrió, porque se tiene “una investigación muy clara”.

En la noche de este sábado se llevó a cabo una velatón por Karol Natalia en el parque principal del municipio de La Plata. “Acompañamos a la comunidad y nos unimos al dolor de la familia. Salimos para decir NO a la violencia contra nuestros pequeños”, dijo el coronel Gustavo Adolfo Camargo.

Murió bebé de 19 meses víctima de abuso sexual en Medellín

Otro caso de abuso sexual y maltrato infantil tiene consternados a los habitantes de la capital antioqueña, tras conocerse el fallecimiento del menor de 1 año y 7 meses que llevaba 9 días luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivas, UCI, del Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín.

SEMANA informó sobre el estado crítico en el que se encontraba este bebé que llegó al centro médico con signos de violencia física, desnutrición aguda y posible abuso sexual, por parte de su padrastro.

Aunque fue intervenido de forma inmediata por el equipo médico, las lesiones comprometían su sistema neurológico, lo que ocasionó muerte cerebral, posteriormente, el menor falleció en la madrugada de este viernes.

De acuerdo con el reporte inicial, el padrastro trasladó a la víctima hacia el Hospital Marco Fidel Suárez del municipio de Bello sin signos vitales. Los médicos lo reanimaron y lo remitieron de manera urgente a otro centro hospitalario de mayor nivel.

Al llegar al centro médico, el presunto victimario dio una versión inicial, manifestando que el menor habría caído en un balde sufriendo varias heridas, por lo que acudieron al lugar.

Una vez el personal médico diagnosticó las marcas de violencia, la Policía capturó al compañero sentimental de la madre para que responda por cometer supuestamente los delitos contra el menor. Sin embargo, de momento, la progenitora no ha sido vinculada a la investigación.

Ante esto, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Selma Patricia Roldán, aseguró que el protocolo de atención urgente se activó con base en la normativa, por lo que no habría irregularidades en el tratamiento de la denuncia.

¿Complicidad?

Según información preliminar, el menor era usado en las prácticas de mendicidad, su familia lo alquilaba a mujeres para que se dispusieran a realizar estas acciones en las calles en el municipio del norte del Valle de Aburrá.

Las autoridades revelaron que los familiares y vecinos de la víctima habrían tenido conocimiento del maltrato físico, pero no los alertaron; “El ICBF reitera su llamado a no permitir ningún tipo de vulneración contra niños, niñas o adolescentes. La violencia hacia los menores de edad no se debe normalizar”.