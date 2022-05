“Los tiros no sonaron fuerte”: revelan más detalles sobre asesinato de fiscal Pecci

La Policía Nacional confirmó el pasado martes 10 de mayo que el fiscal paraguayo Marcelo Pecci fue asesinado en Cartagena mientras disfrutaba de su luna miel. El funcionario se dedicaba a investigar delitos relacionados con tráfico de drogas.

“Ya tenemos informaciones que están siendo recolectadas en los actos urgentes, que son de carácter reservado. Todas las capacidades de la Policía y la Fiscalía están puestas en el esclarecimiento de este lamentable homicidio”, indicó el general Jorge Vargas, director del cuerpo de seguridad.

Con el pasar de los días se han conocido nuevos detalles sobre el asesinato de Pecci en territorio colombiano. Asimismo, el periodista paraguayo Óscar Lovera indicó que tuvo la posibilidad de hablar recientemente con Claudia Aguilera, esposa del fiscal.

“Ella se excusa por todo lo que ocurrió, y por su estado de ánimo, puesto que aún no está en condiciones de hablar en público”, indicó inicialmente el reportero, quien aseguró que ella lo autorizó para difundir su testimonio.

De acuerdo con la versión que le entregó la también periodista a Lovera, los hechos pasaron muy rápido y el atentado ocurrió después de que el funcionario guaraní llegó de caminar en la playa, ya que estaba dando un paseo.

El comunicador, de igual manera, señaló que la mujer le contó que los sicarios se bajaron de una moto acuática y le dispararon a su esposo en repetidas ocasiones. Sin embargo, le confesó que ella nunca entendió qué pasó y que pensó que todo era parte de un show.

“Llegaron en una moto acuática. Uno de los disparos lo recibió en el cuello, otro en un costado. Ella vuelve y dirige la mirada hacia ese hombre que iba huyendo, porque le costaba un poco entender todo lo que estaba pasando”, precisó el reportero paraguayo.

Luego, agregó: “Los tiros no sonaron lo suficientemente fuertes. Por eso, ella no entendía nada. Pensó que era un juego, pensó que se trataba de un atractivo turístico porque al principio no sonaba como un arma. No supo describir qué tipo de detonación fue”.

Lovera aprovechó el momento para asegurar que la mujer le confirmó que el hombre que aparece en las imágenes difundidas por la policía es el sicario que le disparó al reconocido fiscal antinarcóticos.

Continua investigación tras asesinato del fiscal.



📌Retrato hablado de sospechosos autores ya llevó a pistas importantes.



Los sicarios, en menos de 13 minutos, prepararon el crimen, lo concretaron y se dieron a la fuga.#NoticieroCentral📺 pic.twitter.com/gEjGPKA93u — Unicanal (@Unicanal) May 12, 2022

Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, habló este viernes con Vicky en Semana y señaló que la hipótesis que manejan actualmente apunta a que los principales responsables pertenecen a una red transnacional que cruzó fronteras.

“Es un tema que Estados Unidos ya conocía. Ellos mismos habían recibido información de sus propias agencias. Tenemos más de 120 elementos materiales probatorios que nos están llevando rápidamente a tener a los responsables, pero lo cierto es que todo indica que el crimen organizado transnacional estaría detrás de la muerte de Pecci”, explicó Barbosa.

Pese a que lamentó que esto haya ocurrido en Colombia, el jefe del ente acusador puntualizó que el asesinato del fiscal paraguayo pudo registrarse en cualquier país, debido a las alianzas que tienen este tipo de organizaciones criminales.