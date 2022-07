Lo último: Con tutela, Armando Benedetti busca demostrar su inocencia, pide ser escuchado en la Corte Suprema

“He tenido que entutelar a la magistrada investigadora Cristina Lombana para que me escuche en los procesos por las denuncias falsas en mi contra. Llevo semanas pidiéndole que me deje demostrar mi inocencia ante la Honorable Corte Suprema”.

De esta manera, el senador Armando Benedetti confirmó que acudió ante la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal, en el norte de Bogotá, para presentar una tutela contra la magistrada que adelanta investigación en su contra por el escándalo de Fonade.

Precisamente, la noticia se conoce cuando este lunes la Corte lo llamó a indagatoria: “Tras abrir investigación en su contra, la Corte Suprema de Justicia dispone vincular mediante indagatoria al senador Armando Benedetti a proceso penal por presuntos interés indebido en contratos y tráfico de influencias, relacionados con hechos de Fonade”. señaló el alto tribunal.

Benedetti y su defensa han advertido falta de garantías en medio de la investigación se ha defendido de los señalamientos.

He tenido que entutelar a la magistrada investigadora Cristina Lombana para que me escuche en los procesos por las denuncias falsas en mi contra. Llevo semanas pidiéndole que me deje demostrar mi inocencia ante la Honorable Corte Suprema. pic.twitter.com/kGYw1GOSSC — Armando Benedetti (@AABenedetti) July 18, 2022

SEMANA conversó con el congresista, quien explicó: “yo fui objeto del tema de la campaña presidencial, porque esta magistrada me abrió una investigación sin un testigo, tiene más de cien testigos y ni uno solo en contra. Yo he sido torturado por ella. Y le pido a la sala de forma especial que revise este caso. No puedo ser ministro por las investigaciones de ella, no puedo salir a la calle por las investigaciones de ella, nadie quiere hacer negocios conmigo, nadie quiere invertir conmigo, esta señora está enferma. Le pido a la sala de instrucción revisar esto”, dijo el senador.

El senador le dijo a SEMANA que lo que más llama la atención es que no haya testigos en su contra.

Otro expediente contra Benedetti

Precisamente, en otra investigación por supuesto enriquecimiento ilícito, Cristina Lombana, magistrada de la Corte Suprema de la Sala de Instrucción, lo citó a indagatoria. En este caso, las dudas o sospechas de la Corte surgen en la declaración de renta que realizó el parlamentario ante la Dian, en la que deja claro que su única actividad económica y sus recursos provienen solo de su labor como senador y, al cruzarlos con sus gastos, inversiones, compras y lujos en sus tarjetas de crédito, las cuentas no cuadrarían. El congresista insistió en que sí ha justificado su patrimonio y así lo corroboraron peritos de la Fiscalía.

Desde un comienzo, la defensa señaló que la Corte pareciera no tener en cuenta el ingreso por reposición de votos y que también le entró plata por la venta de un apartamento. Asegura que hay fallas en el informe y que darán las explicaciones necesarias. La investigación sigue en manos del despacho de Cristina Lombana.