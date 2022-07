Lo último: la amenazante advertencia de la primera línea a Gustavo Petro en Bogotá

Este miércoles, mientras en el Congreso se vivía la más desordenada jornada de la que se tenga memoria, con abucheos e interrupciones al discurso del primer mandatario, en varios puntos de Bogotá reinaba el caos.

En el sur de la ciudad, las autoridades reportaban la presencia de actos vandálicos y cierres de vías por la llegada de más de 100 personas de un grupo que se conoce como ‘Cuerpos presos, mentes libres’.

Presidente Iván Duque en la instalación del congreso 2022, carteles de la oposición - Foto: Guillermo Torres

Lo que buscaban era hacer pública y visible su petición de libertad para decenas de jóvenes presos, precisamente por atentar contra la infraestructura de la ciudad, en un exceso de la llamada protesta social.

El general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, le confirmó a SEMANA que durante la tarde se realizó una actividad de diálogo con los gestores para evitar posibles disturbios, sin embargo, el grupo de personas desistió del llamado.

Además, contó que una vez llegaron al Portal de las Américas, algunos manifestantes sacaron el adoquín, rompieron vidrios de algunos vehículos del TransMilenio y de articulados, por ello, se hizo necesario la intervención de la Policía y el Esmad. En la intervención, se capturaron a algunos de los involucrados.

En Facebook, la primera línea de Bogotá decidió transmitir sus protestas y sus reclamos. Llamó la atención, sin embargo, la agresividad de su mensaje y la advertencia que le hacen al nuevo gobierno de Gustavo Petro.

Aquí el video de la primera línea:

“Petro no va a salvar al país, este nuevo Congreso no va a salvar al país. Aquí hay corrupción hace muchos años. Si Petro la embarra, vamos a estar criticando, vamos a estar protestando. Necesitamos una reforma para todos estos militares, necesitamos que no maten al pueblo. Esto es lo que por encimita pedimos”, dijo eufórica una voz detrás de las cámaras.

El joven, quien se identifica como Capucho Xuacha, mostró por casi dos horas lo que se vivía en las manifestaciones.

Desde hace meses se conoce el interés de la primera línea por hacerse presente en estos grandes eventos de la política. SEMANA publicó, por ejemplo, cómo las autoridades sospechan que este grupo está ya infiltrado por el ELN, la Segunda Marquetalia y organizaciones de disidentes.

Y con un agravante: el apoyo logístico y financiero del Clan del Golfo. Esta alarma fue ratificada por el ministro del Interior, Daniel Palacios, días antes de las elecciones presidenciales.

La primera línea, por su parte, tiene como uno de sus principales objetivos la liberación de sus miembros capturados. Para junio, las autoridades reportaban que, después de las manifestaciones de 2021, la Fiscalía logró que los jueces emitieran órdenes de captura, que ya se hicieron efectivas, contra 66 presuntos miembros de estas primeras líneas, relacionados con actos vandálicos.

En total, se habían abierto para esa fecha 1.400 noticias criminales que van desde quien rompe un vidrio hasta delitos como bloqueo de vías para interrumpir la movilidad de ambulancias, homicidio, secuestro, extorsión y terrorismo.

Desde el año pasado, en total, van 530 capturas, en medio de 209 expedientes judiciales. ”Las capturas se está haciendo sobre delincuentes, con orden judicial, que el juez ha avalado. Se está actuando dentro del marco constitucional y legal, lo que estamos deteniendo son delincuentes. Los únicos que se deben preocupar por la fuerza pública son ellos”, afirmó el ministro Palacios en su momento.

El día del triunfo de Gustavo Petro, un mensaje de su discurso encendió las alarmas. “Que somos la sumatoria de la resistencia de Colombia, que hemos congregado no solo ese pasado de resistencia, de luchas, de rebeldías contra la injusticia, contra un mundo que no debería ser, contra la discriminación, contra la desigualdad. ¿Cuánta gente desapareció por los caminos de Colombia y no se encuentran? ¿Cuánta gente que murió? ¿Cuánta gente está presa en estos momentos? ¿Cuántos jóvenes encadenados, esposados, tratados como bandoleros? Simplemente porque tenían esperanza y amor”, dijo ese domingo en la tarima de la victoria.

La madre de Dilan Cruz, un adolescente manifestante que murió tras ser herido por un bote de gas lacrimógeno, sostiene una foto de su hijo mientras habla mientras el candidato presidencial de izquierda colombiano Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer y su candidato a la vicepresidencia Francia Márquez de la coalición Pacto Histórico escucha después de la victoria de Petro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en el Movistar Arena, en Bogotá, Colombia, 19 de junio de 2022. REUTERS/Luisa González - Foto: REUTERS

Y le envió un mensaje al fiscal Francisco Barbosa: “Yo le solicito al fiscal general de la Nación que libere a nuestra juventud. Liberen a los jóvenes”. La petición fue cuestionada como una intromisión indebida del poder ejecutivo al judicial.

Con el video, la primera línea deja claro que espera que Gustavo Petro logre ese propósito y las consecuencias que podrían derivarse si esto no se concreta.