Lo último: Procuraduría realizará mesa de trabajo con comunidades de municipios aledaños a Hidroituango

Por instrucciones de la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, una comisión especial de la Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial, se desplazó hoy hasta las poblaciones de influencia del Proyecto de Hidroituango, Puerto Valdivia, Briceño, Tarazá y Caucasia.

Como parte de la vigilancia preventiva que realiza el ente de control al proyecto hidroeléctrico y a la actualización e implementación de los instrumentos de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y de Ordenamiento Territorial (OT) de los municipios aguas abajo del proyecto, el ente de control realizará mesas de trabajo como preparación a un eventual fallo de presa, y poder así, anticipar los riesgos que puedan impactar la gestión pública o afectar los derechos y garantías fundamentales de los habitantes del territorio.

Precisamente, este domingo, el Gobierno nacional pidió a EPM una evaluación de riesgo en el proyecto a días de que entren a funcionar las primeras unidades.

En el marco de la cumbre Mundial del Clima COP27 que se realiza en Egipto, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, confirmó que le solicitaron de manera oficial una carta con los exámenes y análisis de riesgo a EPM, con el fin de verificar la situación de riesgo en las comunidades aguas abajo en torno al proyecto Hidroituango. Además, del acceso del Gobierno a las instalaciones para realizar una inspección independiente.

Las inspecciones serían realizadas por el Servicio Geológico Colombiano, a una de las unidades del sector minero energético, inspecciones en las cavernas y la casa de máquinas de las turbinas de Hidroituango.

El encuentro de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación será con las comunidades de la zona, con el propósito de escuchar sus inquietudes frente a una eventual evacuación. Además, se continuará trabajando, de manera conjunta y articulada, para “garantizar que los Planes de Emergencia y Contingencia, los Sistemas de Alerta Temprana y la Cadena de Llamadas estén al día y en plena vigencia”, señala una comunicación del ministerio público en poder de SEMANA.

Cabe recordar que, el pasado 2 de noviembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, mostró su preocupación por la megaobra de Hidroituango y su puesta en funcionamiento frente a las repercusiones que se puedan presentar con la población en riesgo por la injerencia de la hidroeléctrica.

Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario colombiano pidió de manera urgente que sea evacuada la población que pueda estar en riesgo en la zona de impacto de Hidroituango, antes de que se prendan las turbinas de la megaobra.

El jefe de Estado, en el mensaje que publicó en sus redes sociales, destacó que las autoridades deben garantizar la vida antes que cualquier cosa.

“Antes de prender cualquier turbina en Hidroituango debe evacuarse la población en riesgo como medida de precaución que es un principio universal. En el gobierno del cambio por la vida es primero la vida”, trinó Petro.

¿Qué responde EPM?

Jorge Carrillo, gerente de EPM, afirmó que lo que están planteando es que los dejen explicar con el tiempo suficiente cuáles son las condiciones de riesgo que tiene en el proyecto, sostuvo que entrará en operación cuando sea seguro y confiable.

“Nosotros no tenemos ningún temor, incluso el día que esto prenda me les paro aquí si quieren. El proyecto está controlado y solo va a entrar en operación cuando esté seguro y estable. El mensaje es para no paniquearse, ni alarmarse”, dijo Carrillo.