Hidroituango: Gobierno nacional pidió a EPM una evaluación de riesgo en el proyecto ad portas de que entren a funcionar las primeras unidades

En el marco de la cumbre Mundial del Clima COP27 que se realiza en Egipto, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, confirmó que le solicitaron de manera oficial una carta con los exámenes y análisis de riesgo a EPM, con el fin de verificar la situación de riesgo en las comunidades aguas abajo en torno al proyecto Hidroituango. Además, del acceso del Gobierno a las instalaciones para realizar una inspección independiente.

Las inspecciones serían realizadas por el Servicio Geológico Colombiano, a una de las unidades del sector minero energético, inspecciones en las cavernas y la casa de máquinas de las turbinas de Hidroituango.

“Hemos solicitado en cada uno de los PMU a EPM que nos comparta cuál es la evaluación de riesgo que tienen hasta el momento, cuál es el monitoreo que han hecho del macizo rocoso y las vibraciones que se están generando sobre el rebosadero. Con base en eso, quisiéramos entender mucho mejor”, sostuvo la funcionaria a la emisora BLU Radio.

Por otro lado, dejó claro que aún no han recibido de la Creg ninguna notificación que hable de retrasos en la entrada en funcionamiento de la megaobra. Por lo tanto, se espera una respuesta de EPM para que la comisión del Gobierno pueda realizar la revisión y buscar acciones para mitigar el riesgo que tiene en peligro a más de 10.000 habitantes que viven en los municipios aguas abajo de la hidroeléctrica. Cabe recordar que, con la entrada en funcionamiento de las primeras turbinas de Hidroituango, se va a garantizar el 17 % de la energía en el país. También es una de las obras más importantes que se desarrolla en Colombia actualmente.

Tras una larga jornada de reunión en el Puesto de Mando Unificado, que se llevó a cabo en el corregimiento de Puerto Valdivia, Antioquia, el pasado 6 de noviembre, con la presencia de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, EPM y otras entidades nacionales evaluaron los riesgos para las comunidades ubicadas aguas abajo de Hidroituango ad portas de entrar en operación las primeras dos unidades de la hidroeléctrica.

Aunque la orden era para 38.000 habitantes que componen los municipios aguas abajo del proyecto, por ahora se dio la orden de determinar el plan para evacuar a 5.000 habitantes del corregimiento de Puerto Valdivia, de acuerdo con Javier Pava, director de la UNGRD.

“Estamos recomendando la evacuación del corregimiento de Puerto Valdivia y la definición de una serie de indicadores que permiten ver cómo van evolucionando las condiciones de riesgo con el fin de determinar si se amplía la evacuación a Tarazá o a Cáceres en caso de ser necesario. Esta evacuación de Puerto Valdivia ya es un hecho”, sostuvo Pava.

Agregó que EPM debe presentar como va a ejecutar el plan de evacuación, donde deberá estar la articulación y coordinación de las autoridades locales y departamentales para que se lleve con éxito este proceso. Esta evacuación está sustentada en las condiciones de cambio en las condiciones de alerta de la zona, la cual está en estos momentos en naranja, por lo que deben estar en alistamientos para una evacuación inmediata.

“Yo actúo en el marco de la competencia que me establece la ley 1523 de la política nacional de gestión del riesgo. Si EPM quiere asumir el riesgo, ellos serían directamente los responsables. Esperamos que al final no suceda, pero nuestro deber es advertir. Nosotros estamos recomendando y exigiendo que se hagan las evacuaciones preventivas sobre todo en el sitio que hemos considerado de alerta roja y donde está muy próximo a la zona del proyecto”, sostuvo el director Pava.

Y es que la zozobra persiste en estas comunidades, después de la evacuación de 2018 por la contingencia que vivió el proyecto, cientos de personas tuvieron que evacuar de inmediato por el riesgo que provocó. Ahora sus habitantes están con miedo, pero un poco más tranquilos porque ya se les informó con tiempo.

Por otro lado, otras de las medidas que se tomaron en la reunión liderada por el UNGRD es delegar al Servicio Geológico de Colombia que revise las condiciones en las que se encuentra el macizo rocoso con el fin de que entregue un informe sobre su estabilidad y el riesgo que podría generar tras la puesta en operación de la megaobra, a pesar de que EPM insiste que ese no es el riesgo.

Jorge Carrillo, gerente de EPM, afirmó que lo que están planteando es que los dejen explicar con el tiempo suficiente cuáles son las condiciones de riesgo que tiene en el proyecto, sostuvo que entrará en operación cuando sea seguro y confiable.

“Nosotros no tenemos ningún temor, incluso el día que esto prenda me les paro aquí si quieren. El proyecto está controlado y solo va a entrar en operación cuando esté seguro y estable. El mensaje es para no paniquearse, ni alarmarse”, dijo Carrillo.

Cabe recordar que, el pasado 2 de noviembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, mostró su preocupación por la megaobra de Hidroituango y su puesta en funcionamiento frente a las repercusiones que se puedan presentar con la población en riesgo por la injerencia de la hidroeléctrica.

Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario colombiano pidió de manera urgente que sea evacuada la población que pueda estar en riesgo en la zona de impacto de Hidroituango, antes de que se prendan las turbinas de la megaobra.

El jefe de Estado, en el mensaje que publicó en sus redes sociales, destacó que las autoridades deben garantizar la vida antes que cualquier cosa.

“Antes de prender cualquier turbina en Hidroituango debe evacuarse la población en riesgo como medida de precaución que es un principio universal. En el gobierno del cambio por la vida es primero la vida”, trinó Petro.