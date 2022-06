López Obrador se refirió de nuevo a las elecciones de Colombia

El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, abordó una vez más el tema de las elecciones de segunda vuelta en Colombia, que se presentarán el domingo 19 de junio.

En esta oportunidad, López Obrador se encontraba en una rueda de prensa que suele otorgar desde el Palacio Nacional y se refirió a los comicios que están próximos a comenzar en todo el territorio colombiano.

“Deseo que los hermanos colombianos elijan bien y que se piense en un cambio, en una transformación; hace falta un cambio verdadero”, apuntó el presidente de México.

“Está demostrado que no funciona el modelo neoliberal ni ningún modelo que solo proteja y garantice privilegios para minorías, por eso hay que cambiar, pero que sean los colombianos los que decidan”, agregó.

Esta no es la primera intervención en la que el dirigente mexicano se refiere a estas elecciones. Antes de que se llevara a cabo la primera vuelta, el pasado domingo 29 de mayo, había dado a conocer su punto de vista mencionando al candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro. De hecho, habló desde su experiencia.

En primer lugar, el presidente de México le envió un abrazo a Petro, interrumpiendo el análisis de una encuesta de favorabilidad.

“Si alguien ha padecido ―no exagero ni me siento víctima― de esas guerras sucias es el que les habla. Desde hace años. Por eso, ánimo, y hay que tenerle mucha fe al pueblo, confiar en el pueblo. En la inteligencia del pueblo, no hay más que eso”, dijo Obrador como un mensaje en el que se solidarizó con el líder del Pacto Histórico por una supuesta “guerra sucia” en su contra.

Debido a esto, la Cancillería de Colombia manifestó su inconformidad con las declaraciones del mandatario, catalogadas como “injerencia desobligante en los asuntos internos de nuestro país”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia manifiesta su inconformidad por las declaraciones del señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, las cuales constituyen una injerencia desobligante en los asuntos internos de nuestro país. (1/3) — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) June 3, 2022

Ahora, a días de que se presente la segunda vuelta, López habló en su intervención matutina y compartió sus palabras sobre el ejercicio del derecho al voto, pero no habló sobre la acusación de la Cancillería, la cual está a cabeza de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.

En la rueda de prensa, se le preguntó al dirigente mexicano sobre sus similitudes con el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, el ingeniero Rodolfo Hernández, pero tampoco dio respuesta a ello.

Es importante destacar que Hernández tiene planeado efectuar ruedas de prensa diarias. Con tres “consignas primarias: no robar, no mentir, no traicionar”, el ingeniero quiere resolver la “falta de dinero, la falta de trabajo y la falta de seguridad”, así lo ha dicho en su plan de gobierno.

Entre tanto, siguiendo con el tema de las elecciones del 19 de junio, el Departamento de Estado de EE. UU. emitió una alerta de viaje a Colombia por posibles alteraciones de orden público, una vez se conozcan los resultados de la segunda vuelta presidencial.

En la alerta se indicó que ese día se pueden presentar en varias zonas de Colombia bloqueos de vías y manifestaciones, que se podrían tornar violentas con el paso de las horas.

“La segunda vuelta del proceso de elección presidencial tendrá lugar en Colombia el domingo 19 de junio de 2022. Las autoridades colombianas desplegarán una gran cantidad de personal de seguridad en todo el país en un esfuerzo por garantizar un proceso electoral pacífico. El director general de la Policía Nacional de Colombia anunció el 14 de junio que la policía estará en “alerta máxima” luego de detectar planes de grupos radicales para rechazar los resultados de la votación electoral y cometer actos de violencia en todo el país”, se indicó en la alerta emitida por EE. UU.

Esto es lo que no se podrá hacer el próximo 19 de junio por elecciones presidenciales https://t.co/z8ZosC5B6l — Revista Semana (@RevistaSemana) June 16, 2022

*Con información de AFP.