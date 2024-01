Los secretos que se lleva Piedad Córdoba a la tumba, como la muerte de Álvaro Gómez Hurtado; sostuvo que las Farc participaron en el crimen

“El día que cogen y detienen a Santrich, por nada me cogen a mí también. Para qué lo voy a negar, juntos estuvimos con Chávez, hicimos muchas reuniones para el tema de la paz. Yo fui muy cercana a Iván y a Santrich. Fui muy amiga de ellos, no entiendo por qué a mí no me habían contado”, precisó en aquella época.