Luis Carlos Reyes confiesa la decepción que siente por Petro y dice por qué le ha dado la espalda: “No me lo tomo personal”

Pese a las graves revelaciones que ha hecho y que ha sostenido las mismas ante las autoridades, Reyes no se ha recibido un gran apoyo por parte del Ejecutivo y especialmente del mismo presidente Petro, quien en varias oportunidades ha lanzado mensajes en los que queda claro que le está dando la espalda a quien fuera uno de sus funcionarios estrella.

De hecho, sostuvo que toda la suspicacia que se ha generado con relación a él es algo muy “injusto e innecesario”, pero dejó en claro que no se lo toma personal.

Reyes fue más allá y afirmó que hoy en día Petro no sabe en quién depositar su confianza , puesto que tiene al lado a muchas personas que no le generan un buen ambiente.

“Creo que el presidente está rodeado de una serie de personas, muchas de las cuales yo he mencionado, que lanzan acusaciones en todas partes y que crean un ambiente en el cual él tiene razones para sentir que no sabe en quién confiar ”, señaló.

No obstante, manifestó que frente a este tema no siente una “decepción” como tal, pues desde un primer momento fue consciente de qué pasaba si revelaba todo lo que hoy en día se está conociendo. “Yo sabía en lo que me estaba metiendo”, puntualizó.