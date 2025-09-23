Luz Adriana Camargo respondió a la fiscal del caso Nicolás Petro: “No existe ninguna directriz que afecte la autonomía e independencia de los fiscales”

La carta que remitió la fiscal Lucy Laborde a Luz Adriana Camargo, como jefe del ente acusador, advierte que las recientes decisiones administrativas en el caso contra Nicolás Petro, dejaron en riesgo la autonomía e independencia de los fiscales. La fiscal Camargo respondió a la delegada.

“Reitero, no existe ni existirá durante mi administración ninguna directriz que afecte la autonomía e independencia de los Fiscales. Creo firmemente en la capacidad, experiencia y conocimiento de los funcionarios de la entidad”, señaló la fiscal Camargo en su respuesta.

La fiscal Lucy Laborde advirtió que varias movidas en la Fiscalía eran irregulares y atentaban contra la autonomía de los funcionarios. | Foto: SEMANA

Luz Adriana Camargo respaldó las decisiones que se tomaron mientras estaba de vacaciones como nombrar una fiscal de apoyo para el proceso contra el hijo del presidente Gustavo Petro, en un momento procesal que no se requería y después de conocerse la nueva imputación de cargos contra Nicolás Petro por hechos de corrupción.

Dijo la fiscal general que la decisión de asignar una fiscal de apoyo tenía como objetivo acompañar a la titular en el proceso y así garantizar la efectividad y eficacia de la justicia, motivos o argumentos que fueron expuestos en la resolución que dejó a María Isabel Ramírez como la fiscal de apoyo.

“La Delegada contra las Finanzas Criminales le asignó una fiscal de apoyo al interior del proceso de la referencia, sea lo primero señalar que la propia resolución explica las razones de dicho acto administrativo, que no son otras que las de brindarle “acompañamiento, orientación y asesoría jurídica”, señaló Camargo.

Fiscal Lucy Laborde, a cargo de la investigación contra el hijo del Presidente, Nicolás Petrode, denunció formalmente presiones indebidas. | Foto: Montaje El País: Pantallazo audiencia/ Facebook Nicolás Petro

Sin embargo, y en vista de la carta que envió a la fiscal Laborde, se tomó la determinación de revocar la resolución que designó a Ramírez como el apoyo en el proceso contra el hijo del presidente Petro. La fiscal general advierte a Lucy Laborde, “con respeto” que el objetivo de nombrar apoyos, no es para afectar la independencia, sino para brindar las herramientas para cumplir con su función.

“Por todo ello, con profundo respeto por su opinión personal, debo recordarle que la decisión de designarle fiscal de apoyo corresponde a una actuación encaminada a materializar las responsabilidades de tutoría y seguimiento que le compete a la alta dirección de la entidad, para garantizar la aplicación de las mejores prácticas investigativas y procesales”, señaló la fiscal general.

Respecto de las “sorpresivas” reuniones que advirtió la fiscal Lucy Laborde para discutir temas del proceso contra Nicolás Petro, Luz Adriana Camargo advirtió que se trató de una mesa de trabajo para coordinar actividades con otra fiscal que tenía una compulsa de copias por hechos de la misma investigación y resultaba necesario, en el propósito de no desgastar la misma planta de la Fiscalía.

“Naturalmente, dichas mesas de trabajo son habituales en el quehacer institucional de la Fiscalía, pues permiten evitar la duplicidad de esfuerzos investigativos, procesales y administrativos que se presentan cuando se tramitan casos por los mismos hechos en despachos diferentes. De ahí que la reunión realizada el pasado 18 de septiembre entre su despacho y la Fiscalía 16 Especializada contra la Corrupción se haya adelantado con ese propósito”, explicó la jefe del ente acusador.

Finalmente, la fiscal general Luz Adriana Camargo aclaró lo que ocurrió con las solicitudes que hizo la defensa de Nicolás Petro y que, aparentemente no llegaron al despacho de la titular en la investigación, aseguró que los correos fueron remitidos a ella como consta en los registros que aparecen en el sistema.

“A su vez, el 10 de septiembre de 2025 a las 16:52, este despacho remitió tal solicitud a los interesados: la Delegada para las Finanzas Criminales, la Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos y a su correo institucional, dando traslado para que se pronunciaran conforme a sus competencias”, advierte la respuesta de la fiscal general.

Lucy Marcela Laborde y Luz Adriana Camargo | Foto: SEMANA