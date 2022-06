Mábel Lara y Yolanda Perea renunciaron al Nuevo Liberalismo y reiteraron su apoyo a Gustavo Petro

Dos figuras del Nuevo Liberalismo renunciaron a esa colectividad. Se trata de Mábel Lara y Yolanda Perea, quienes integraron la lista al Senado del Nuevo Liberalismo y que no obtuvo la votación necesaria para obtener curules.

A través de una carta dirigida a Juan Manuel Galán, uno de los dirigentes del partido y excandidato presidencial, anunciaron que dejarán de ser militantes de esa colectividad porque consideran que ya no representa los ideales por los que ingresaron hace unos meses.

“En total disconformidad con la posición del partido, carente a nuestro juicio de relevancia jurídica ni política por la ausencia de representación política del partido en el Senado de la República, pero con el profundo respeto que públicamente profesamos por el respeto a las diferencias de pensamiento, nos despedimos del partido, deseándoles lo mejor en sus proyectos y esperando que en el camino podamos encontrarnos en torno a la idea original de Luis Carlos Galán y del Nuevo Liberalismo del siglo 21: lograr consolidar el cambio que convierta a la periferia en el verdadero centro”, dijeron.

Llegó nuestro momento de vivir en DIGNIDAD. La dignidad que nos han querido arrebatar con el olvido y el abandono, con la discriminación y la violencia. Nuestras voces no se marginarán nunca más. Mi hermana @mabellaranews y yo hacemos pública nuestra renuncia al @NvLiberalismo — Yolanda Perea (@yolaperea) June 23, 2022

En la carta detallan que una de las razones para dejar la colectividad es que el Nuevo Liberalismo primero haya decidido apoyar a Rodolfo Hernández y ahora se declare en independencia al gobierno de Gustavo Petro, el cual ellas apoyaron para la segunda vuelta presidencial.

“El Nuevo Liberalismo ha decidido no acompañar lo que ese pueblo al que se debe acompañó en las urnas. En lugar de ello, tomó la opción de acompañar una candidatura presidencial que representaba el continuismo y no el cambio; después, decidió ir en contravía de las mayorías, declarándose en independencia del cambio ungido por el pueblo”, señalan Lara y Perea.

Agregan que toman su decisión porque es lo que consideran las minorías a las que buscan representar. “Mal haríamos nosotras en traicionar la confianza demostrada por todos los ciudadanos que han creído en lo que ha sido nuestra convicción política”, dijeron.

Además, recuerdan y critican que el Nuevo Liberalismo no haya logrado tener senadores. “Pese al esfuerzo denodado, recorriendo codo a codo las regiones del país, el pueblo en las urnas no acompañó al Nuevo Liberalismo; no obtuvimos representación política en el Senado de la República, no alcanzamos el umbral”, agregaron.

Y señalaron que esa es una razón para manifestarse en contra de quienes decidieron declararse en independencia frente a Petro. “Consideramos que las directivas del partido no pueden tomar decisiones vinculantes jurídica o políticamente, respecto de declararse en independencia, oposición o hacer parte de la coalición de gobierno; cualquier decisión en cualquier sentido, será título individual, pero no institucional por sustracción de materia”, señalaron.

Además, reclaman que, según ellas, la decisión de apoyar a Gustavo Petro y a Francia Márquez es lo coherente con las ideas de la colectividad. “Coherente con nuestras ideas y decisiones, apoyaremos al gobierno de Petro y Francia”, recalcan.

Dicen que cuando aceptaron ser parte del Nuevo Liberalismo lo hicieron sobre la base ideológica de un pensamiento progresista liberal, que, según ellas, consistiría en retomar los principios de una democracia activa de los sectores populares del país.

“Eso que con toda nuestra convicción pregonamos, hacer de la periferia el verdadero centro, tal y como lo hicieron en su momento Luis Carlos Galán, Jorge Eliécer Gaitán o Alfonso López Pumarejo, entre otros”, aseguraron.

Perea y Lara habían tomado la decisión de respaldar a Petro en la segunda vuelta presidencial previo a que la colectividad acatara una postura oficial.

Los líderes del Nuevo Liberalismo, encabezados por Juan Manuel Galán, conversaron con los dos candidatos, con Rodolfo Hernández y con Gustavo Petro, y tomaron la decisión de respaldar al ingeniero. Ahora han dicho que serán independientes al gobierno de Petro.