Maduro felicita al Gobierno de Colombia y al ELN por su diálogo para el alto al fuego

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó este viernes al Gobierno de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) por la nueva agenda acordada este viernes en el marco del proceso de diálogo para el alto el fuego.

En un comunicado publicado por el canciller Yván Gil, encargado de la cartera de Exteriores de Venezuela, Maduro alaba la “capacidad de negociación” de ambas partes en la culminación del Segundo Ciclo de Diálogos de la Paz.

“Venezuela reconoce el trabajo constructivo realizado por las partes en este ciclo que culmina, expresado en los avances alcanzados, demostrando un alto compromiso y capacidad de negociación, materializados en los acuerdos logrados que permiten la solidificación de un diálogo franco en aras de la tan anhelada paz del hermano del pueblo de Colombia”, dice el comunicado, de acuerdo con Europa Press.

Reiteró además el apoyo de su país en la búsqueda de la paz y agradeció también al Gobierno de México, país que ha sido sede de los diálogos, por su “atención y hospitalidad”.

Reiteró además el apoyo de su país en la búsqueda de la paz y agradeció también al Gobierno de México. - Foto: Getty Images / Carlos Becerra

Vale la pena recordar que el pasado 21 de noviembre de 2022 se reanudó el diálogo político entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la guerrilla del ELN, tras unos meses de conversaciones exploratorias para retomar el diálogo que se rompió durante el mandato del expresidente Iván Duque, por el atentado de los elenos a la Escuela General Santander, donde asesinaron 23 cadetes de la Policía.

En esa fecha y en el cerro Ávila de Caracas (Venezuela), las partes retomaron las conversaciones que iniciaron en 2016, cuando Juan Manuel Santos era el presidente de Colombia. Ese primer ciclo de conversaciones se cerró el 12 de diciembre con anuncios sobre alivios humanitarios y avances en temas logísticos.

Tras superar una crisis que generó el anuncio de un cese al fuego bilateral anunciado por el presidente Gustavo Petro y desmentido por el ELN, las partes se encontraron de nuevo en Ciudad de México el pasado 13 de febrero para iniciar la segunda ronda de conversaciones.

Este viernes –10 de marzo– las delegaciones de paz del Gobierno y del ELN dieron por terminado el segundo ciclo de paz que se adelantó en Ciudad de México.

Para cerrar, las delegaciones hicieron un acto protocolario con presencia de varios diplomáticos de diferentes países, la vicepresidenta Francia Márquez y el canciller Álvaro Leyva. Sin duda, una delegación bastante amplia para unos anuncios tan pobres y sin concretar un cese al fuego bilateral, como se esperaba.

Lo que sí ocurrió es que las delegaciones pactaron una agenda de diálogo, como lo anticipó SEMANA, y quedó clara la hoja de ruta para negociar de aquí en adelante. Sin embargo, hay un punto que llama la atención y que el Gobierno Petro aceptó al ELN, “examinar, desde una perspectiva democrática, el régimen político y el modelo económico”.

Delegaciones de paz del Gobierno y ELN en el cierre del segundo ciclo. - Foto: Mesa de Diálogos entre el Gobierno Nacional de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional - ELN

Aunque seguramente la delegación del Gobierno Petro explicará ese punto, la polémica se da porque eso significa que un grupo armado podrá opinar, plantear propuestas y criticar el modelo económico y político del Estado colombiano.

Dicha posibilidad quedó plasmada en el segundo punto de la agenda de diálogo que se llama Democracia para la Paz, que tiene como objetivo adelantar un diálogo entre los diversos actores sociales convocados, identificar y examinar los principales problemas que son causa del conflicto político, social, ambiental y armado, que permita formular soluciones integrales.

Dentro de ese segundo punto, también se incluyeron los siguientes temas. Este punto de la agenda conduce a:

- Revisar y fomentar la participación y las decisiones de la sociedad en los problemas que la afectan, y que puedan materializarse en instrumentos de política pública eficaces en los territorios urbanos y rurales.

- Examinar, desde una perspectiva democrática, el régimen político y el modelo económico.

- Evaluar el tratamiento que se le da a los conflictos políticos, sociales y ambientales en función de la construcción de la paz.

- Revisar el marco normativo y garantías para la manifestación pública, tratamiento de la situación jurídica de los sindicados y condenados en desarrollo de la movilización y la protesta social.

- Incentivar la participación de la sociedad en la construcción del poder ciudadano.

Presidente Gustavo Petro y su delegación en los diálogos de paz con el ELN - Foto: Presidencia

Las delegaciones no hicieron claridad en México sobre este punto y tampoco entregaron mayores detalles sobre la agenda que reveló SEMANA y tiene otros puntos polémicos. Por ejemplo, no está claro si la guerrilla dejará las armas. En el capítulo del fin del conflicto armado no está claro cómo será el desarme de esta organización y queda abierta la posibilidad de que también se hable de ese asunto en las Fuerzas Militares.