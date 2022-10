“Marbelle, me halaga que me compares”, Matador a la cantante tras ser equiparado a un juguete sexual

La pelea en redes sociales entre el caricaturista Matador y la cantante Marbelle continúa. Los comentarios que se han hecho el uno al otro han dado de qué hablar entre sus seguidores pues han comenzado a subirse un poco de tono.

El conflicto comenzó cuando el caricaturista mencionó a la artista en una publicación de Twitter. En ella indica que si el representante Miguel Polo Polo pierde su curul a la Cámara de Representantes, podría ser reemplazado por Marbelle para darle humor al Congreso.

“Yo propongo que si Miguel Polo Polo pierde su curul sea remplazado inmediatamente por Marbelle. No podemos perder nuestra cuota de humor en el Congreso. Firma esta petición”, escribió Matador.

Marbelle, que ahora hará parte del Canal Caracol, no guardó silencio ante la sarcástica propuesta del caricaturista. Por eso, citó el trino de Matador y agregó un llamativo comentario como respuesta a lo dicho por el caricaturista.

“Si alguien necesita un consolador… ¡Matador lo reemplazará inmediatamente!”, escribió la cantante.

Este lunes 17 de octubre, nuevamente, Matador citó el trino de la artista para responder a su comentario. Allí afirmó que contrario a ofenderlo, lo halagaba y añadió otra pulla hacia la cantante:

“Marbelle, me halaga que me compares con un ‘consolador’. Aunque, debo admitir que yo soy más de supositorios. Incluso, llevo un par de ellos en mis bolsillos y cada vez que suena una de tus tecnocarrileras, me los pongo en mis oídos y tengo un orgasmo de paz y tranquilidad”, afirmó el caricaturista.

La publicación de Matador en Twitter ya tiene más de 600 Me gusta, más de 100 retweets y más de 60 comentarios que apoyan y desaprueban su respuesta.

Además de ello, en la descripción del perfil de la red social de Matador ahora se puede leer: “Caricaturista y consolador”.

Matador no ha sido el único blanco de críticas de Marbelle. Continuamente ella es centro de comentarios y polémicas por sus opiniones en las redes sociales, pues las mayorías son subidas de tono, especialmente con algunos temas políticos.

Hace unos días también arremetió contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien había protagonizado una discusión en días anteriores con la senadora María Fernanda Cabal.

La cantante reapareció en Twitter respondiendo un antiguo trino de Quintero con fuertes palabras. La cantante, muy a su estilo, le cantó la tabla al alcalde y escribió en su trino “Canten conmigo… Pareces una nena. La, la, la. Oh, Oh, nena”.

A esto, el alcalde paisa, quien también es reconocido por su alta actividad en Twitter, respondió: “Canten conmigo: Esta es la guerra y es la de la paz. La que vamos a ganar nosotros”.

Cabe señalar que Marbelle se unió a la discusión tras ver la respuesta de Daniel Quintero a María Fernanda Cabal, luego de intercambiar frases por la red social.

Una discusión que habría iniciado cuando Cabal le respondió a Quintero su comentario en el que anuncia que pidió la renuncia protocolaria de sus funcionarios para diseñar un equipo que cierre con broche de oro y que derrote al uribismo.

Ante ello, la senadora María Fernanda Cabal colgó un comentario en sus redes sociales junto al texto donde el alcalde dio a conocer la renuncia de los empleados del distrito: “Alcalde Quintero, no se conforma un equipo de gobierno para derrotar al uribismo; se conforma para gobernar y servir a los ciudadanos”, escribió la congresista.