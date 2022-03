Foto: Archivo particular

Margarita Rosa de Francisco se “arriesga” votando por Petro, pero dice que él no será Chávez

La actriz Margarita Rosa de Francisco, muy activa políticamente en las redes sociales y generalmente cercana a las ideas del candidato Gustavo Petro, reconoció que se arriesga a pensar que este no implementará un modelo como el venezolano.

“Estoy de acuerdo en algo con Álvaro Uribe: Petro es más inteligente que Chávez. Por eso me arriesgo a creer que, si llega a la presidencia, no dirigirá el país como lo hizo el comandante. Me arriesgo, sí. Esa es la palabra”, aseguró la artista.

Las declaraciones a las que hace referencia la actriz son de hace unos meses, cuando el expresidente dijo que “el doctor Petro es mucho más inteligente que Chávez” y que otros políticos de izquierda de la región, aunque reafirmó que considera que es un “peligro” para el país.

De Francisco ha respaldado en varias ocasiones las ideas del petrismo, pero también ha cuestionado algunos hechos en medio de la campaña. Por ejemplo, luego de la reunión que tuvo Petro con el expresidente César Gaviria, que no gustó mucho a varios de ese sector, dijo que se estuvo callada porque se “quedó sin habla”.

Desde otros sectores en varias ocasiones se han comparado las propuestas que tiene Gustavo Petro con las que en su momento tenía Hugo Chávez, cuando prometía un cambio para Venezuela. Sin embargo, hoy las consecuencias son distintas.

En medio del debate electoral por la Presidencia, algunos le han recalcado esa similitud a Petro. Federico Gutiérrez, ganador de la consulta del Equipo por Colombia, relacionó al candidato del Pacto Histórico con el expresidente venezolano.

“Tú sí eres Chávez y Maduro, yo no soy Uribe o Duque. Yo soy Fico y voy a ser el presidente de la gente”, le dijo Fico a Petro en el debate de SEMANA y El Tiempo.

Otro de los que relaciona el modelo chavista con lo que propone Petro es el expresidente Álvaro Uribe, quien ha dicho que el candidato “destila odio”.

“Petro es agrio, destila odio. Chávez, antes de ser presidente, era muy amable y decía que iba a respetar la empresa privada, la libertad de prensa, que era anticastrista, pero llegó al gobierno e hizo todo lo contrario, pudo disimular. Pero Petro no puede disimular, Petro destila odio, se le conoce su antecedente en la alcaldía de Bogotá, todo el apoyo al chavismo, esa alcaldía de Bogotá fue perversa”, afirmó el exmandatario.

Además, esta semana, el líder del Centro Democrático recalcó que el candidato de la Colombia Humana representa un peligro para el país porque, a lo largo de su trayectoria política, ha hablado de “expropiaciones”.

Durante toda la semana generó gran polémica la propuesta de Petro en materia pensional, en la que propuso que se acabe con los fondos privados de pensiones y que de esos dineros salgan algunos de los subsidios que propone, lo que muchos calificaron como una “expropiación” de esos recursos de los trabajadores.

Otra de las propuestas del candidato de izquierda que ha causado incertidumbre es con respecto a una reforma agraria, en la que ha dicho que les entregará tierras improductivas de grandes terratenientes a los campesinos. En medio de ese anuncio ha mencionado al expresidente Uribe diciendo que le comprará las tierras desde el Estado.

En los varios cruces de mensajes que han tenido el expresidente y Petro en la contienda política, el exmandatario lo ha relacionado con Chávez, con quien no tuvo las mejores relaciones en sus gobiernos.

“Tiene otro parecido con Chávez: Petro insulta y es muy ‘guapo’, pero a distancia”, le dijo el expresidente cuando él trató de “cobardes” al líder del Centro Democrático y a su hijo Tomas Uribe, cuando se presentó una polémica por los cuestionamientos que hizo Lucía González de la Comisión de la Verdad.

Uribe también ha dicho que Petro es un “alumno comunista” de los modelos de Fidel Castro en Cuba y de Hugo Chávez en Venezuela, dos países de tinte socialista en la región.

“Su tarea: enredar al elector para imponer dictadura socialista por la vía de la trampa”, dijo Uribe en ese entonces.