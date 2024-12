María Alejandra Benavides, exasesora de MinHacienda, será testigo en el caso de corrupción de los congresistas de la Comisión de Crédito

Las confesiones de Benavides

“Él me usó, él me usó, por el hecho de ser el ministro de Hacienda y a él no le importaba el costo que tenía que pagar; él solo necesitaba sacar esto”. Esas fueron las palabras que, entre lágrimas, repetía Benavides, dejando claro que le habían dado la orden de sacar esos contratos para darles los “cupos indicativos” a los congresistas.

Esa parece ser la punta de iceberg, SEMANA reveló en primicia nuevos audios en los que Benavides contaba de la angustia y la orden de Bonilla para sacar los contratos y comprar la conciencia de los congresistas: “(Decía) que se le acababa el tiempo y que algo había que hacer. Yo le digo: ‘ministro, ¿qué hacemos ministro? Allá no se está moviendo nada’, y ¿por qué lo sabía yo? Yo era la que recibía la presión del Congreso y me decían: ‘no están saliendo, no los han contactado, no los han llamado, no los han buscado, no se ha hecho nada, eso no va a ser en este año’. María Alejandra, hazlo, y yo le decía al ministro que yo lo hacía, yo le decía al ministro permanentemente: ‘ministro, esto me dice el Congreso de la República’”.